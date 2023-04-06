Почаївська лавра: ВР пояснила намір скасувати оренду УПЦ МП

У парламенті оприлюднили текст проєкту постанови про звернення до уряду з вимогою розірвати з УПЦ МП договір оренди споруд Почаївської Успенської лаври.

Верховна Рада України оприлюднила 5 квітня текст проєкту постанови про звернення до уряду з вимогою розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) договір оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври.

Документ внесли понад 30 депутатів від різних фракцій, серед яких, зокрема, заступниця голови провладної "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Автори хочуть, щоби Кабінет міністрів у тримісячний строк після ухвалення постанови проінформувати Раду про її виконання.

Споруди Лаври в оренді УПЦ МП до 2052-го

Почаївська лавра - друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України, розташована у Тернопільській області. Це комплекс з 18 споруд. Зокрема, на її території розташований Свято-Успенський собор і Почаївська духовна семінарія. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років - до 2052 року.

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Як наголошують автори проєкту, відповідно до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", культові будівлі та майно, що є державною власністю, можуть передаватися у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їхньою взаємною згодою. В разі відсутності такої згоди державний орган визначає порядок користування такими будівлями і майном шляхом укладення з кожною громадою окремого договору.

Однак, як стверджують депутати у пояснювальній записці, у відкритих джерелах є лист митрополита УПЦ МП Онуфрія, в якому він особисто заборонив своїм священникам здійснювати почергові богослужіння. Це, на їхню думку, вчергове підтверджує монополію УПЦ МП щодо використання релігійних споруд Почаївської лаври.

Зазначимо, що депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звернення до уповноважених органів з проханням перевірити правомірність будівництва на території Почаївської лаври та повернути комплекс споруд до державної власності.

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Постанова: Почаївська лавра - джерело "русского мира"

"На сьогодні Почаївська Успенська лавра є джерелом "русского мира" на території ставропігійного монастиря в Україні. Вона вже тривалий час перебуває у юрисдикції УПЦ МП і стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату", - пишуть законодавці у пояснювальній записці до постанови. На їхню думку під час повномасштабної війни Росії проти України розірвання цього договору оренди - "якраз на часі".

Що стосується того, яка з конфесій після припинення договору оренди повинна проводити богослужіння в Почаївській лаврі, то це питання Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) можуть вирішити за взаємною згодою, кажуть автори ініціативи. Це можуть бути почергові богослужіння або ж передача обом церквам певних частин споруд комплексу.

Зазначимо, що раніше Кабмін уже ухвалював подібне рішення. Так, 30 березня уряд визнав таким, що втратило чинність, рішення від 2013 року про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ МП будівель і споруд. "Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об'єктів", - заявив тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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