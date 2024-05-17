У Києві демонтували незаконний "храм-МАФ" УПЦ МП

У Києві знесли незаконно зведену поруч із історичним фундаментом Десятинної церкви споруду. На демонтаж довелося збирати гроші, адже УПЦ МП проігнорувала ухвалу суду.

У Києві демонтували незаконно зведену будівлю релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), повідомляє "Медіацентр Україна " у п'ятницю, 17 травня. Будівля була розташована на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поруч із історичним фундаментом Десятинної церкви.

За документами, це були три кіоски розміром по 20 квадратних метрів, що спричинило появу назви "храм-МАФ". За даними "Медіацентру", зведення споруди відбулося без археологічного обстеження та отримання дозволів, а будівля так і не була введена в експлуатацію у встановленому порядку.

На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана самостійно демонтувати споруду, але проігнорувала це. Так само вона ігнорувала сплату штрафів, які накладали за невиконання рішення суду.

Музей не мав власних грошей на демонтаж, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення "храму-МАФу". За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень, йдеться у повідомленні "Медіацентру". Утім, компанія-підрядник погодилася виконати роботи безкоштовно, тому залишок грошей після сплати податків та подання фінансової звітності музей вирішив перехувати на потреби Збройних сил України.

Як розповів директор музею Федір Андрощук, у планах - використати цю територію зокрема, звільнену ділянку для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України.

"Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними об'єктами", - сказав Андрощук.

"Храм-МАФ"

За даними мінкульту, в 2008 році поруч із історичним фундаментом Десятинної церкви з'явилися три зблокованих кіоски, які пізніше релігійна громада назвала "Десятинним монастирем Різдва пресвятої Богородиці".

У 2012 році рішенням Шевченківського районного суду за релігійною громадою визнали право власності на цю малу архітектурну форму. На підставі цього судового рішення у подальшому була проведена державна реєстрація права власності на нежитлову будівлю - каплицю площею 133 квадратних метри, "яка до того часу з кіосків перетворилася на капітальну цегляну споруду з фундаментом".

"Храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів у зоні, де заборонене будь-яке нове будівництво. Земельна ділянка, на якій була збудована церква, входить до меж пам'ятки археології національного значення та буферної зони об'єкта зі списку світової спадщини спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "Київ: Собор святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".