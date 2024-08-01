Готував удари по ешелонах ЗСУ: СБУ затримала клірика УПЦ МП

За підозрою у співпраці з воєнною розвідкою РФ та підготовці ударів по об'єктах ЗСУ на залізниці заарештували двох жителів Харківщини, зокрема священника УПЦ МП.

Служба безпеки України (СБУ) заарештувала священника Української православної церкви Московського патріархату за підозрою в роботі на російське Головне розвідувальне управління. Як заявили в пресслужбі СБУ у четвер, 1 серпня, затриманий нібито готував повітряні удари окупантів по ешелонах Збройних сил України на Харківщині.

Як розповіли в спецслужбі, затримання сталося в межах багатоетапної спецоперації з нейтралізації агентурної мережі воєнної розвідки РФ, яка коригувала обстріли Росії по об’єктах критичної інфраструктури України.

Зокрема, затримали "двох агентів воєнної розвідки РФ", які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. За даними слідства, головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ (МП), який, за твердженням СБУ, був завербований ГРУ ще до повномасштабної війни.

Після 24 лютого 2022 року з ним зв'язався кадровий співробітник ГУР, особу якого українська спецслужба вже встановила, та дав завдання зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини.

У цьому підозрюваному допоміг знайомий працівник місцевої філії "Укрзалізниці", кажуть у СБУ. "Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері", - розповіли правоохоронці.

Як наголосили в СБУ, їм вдалося завчасно викрити змову та зірвати плани Росії. Обох учасників заарештували у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони та сімкарти різних операторів "із доказами розвідувально-підривної діяльності".

Фігурантам вже повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. У разі доведення провини, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації по цій справі, додали в СБУ.