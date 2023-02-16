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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі КоенФото: RONEN ZVULUN/REUTERS
ПолітикаІзраїль

Вперше за час війни: Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Вперше від початку повномасштабної війни топ-посадовець Ізраїлю прибув до України. У планах глави МЗС - зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до України у четвер, 16 лютого. Про це він повідомив у своєму Twitter. Це перший публічний візит до Києва високопосадовця Ізраїлю такого рівня за майже рік повномасштабної війни, розв'язаної РФ в Україні.

"Я приїхав, щоб сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у цей важкий час", - написав Коен. Він також зазначив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, візьме участь у церемонії офіційного відкриття посольства Ізраїлю у Києві на постійній основі, а також відвідає Бабин яр.

Візит глави МЗС Ізраїлю розпочався з поїздки до Бучі, де весною 2022 російські війська вбили понад 450 цивільних. "Неможливо залишатися байдужим перед лицем жахливих видовищ і жахливих історій, які я почув і побачив тут. Ізраїль засуджує будь-яке навмисне заподіяння шкоди невинним", - написав він у Twitter.

Коен також наголосив, що Ізраїль підтримував Україну і надавав гуманітарну допомогу і буде продовжувати це робити, пише Associated Press.

Як пише видання The Times of Israel з посиланням на співрозмовника з української влади, Зеленський очікує, що Ізраїль продемонструє відчутну підтримку України. Як стверджує чиновник, Ізраїль досі не відповів на прохання Києва про надання кредиту у розмірі 500 мільйонів доларів, а також не просунувся у своїй пропозиції допомогти Україні з цивільною системою раннього попередження про повітряні напади, передачу якої анонсував у січні.

"Ми очікуємо суттєвого візиту, - додав співрозмовник видання. - Це важливо, але ми не хочемо просто протокольної зустрічі. Ми повинні відчувати суттєву допомогу від наших друзів".

Позиція Ізраїлю щодо війни

Ізраїльська влада неодноразово та недвозначно засуджувала агресивну війну Росії проти України. Але загалом Ізраїль займає досить стриману позицію і категорично відкидає постачання зброї Україні.

Київ неодноразово звертався до Ізраїлю з проханням надати системи ППО "Залізний купол", але досі Ізраїль ухилявся від надання оборонної зброї, побоюючись наслідків з огляду на РФ, зазначає The Times of Israel.

Посол: Ізраїль допомагає непублічно

Водночас як переконував посол Ізраїлю у Німеччині Рон Просор, Ізраїль підтримує Україну у протидії повномасштабній російській агресії у більших обсягах, ніж відомо публічно. Він закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку займає його країна у цьому питанні.

"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - зазначав Просор.

Другою обставиною, з огляду на яку Ізраїль змушений діяти тихо, він назвав наявність у Росії великої єврейської громади.

Читайте також: Експрем'єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського у березні 2022 року

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