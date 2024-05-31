Суд присяжних визнав Трампа винним у кримінальній справі

Суд присяжних у Нью-Йорку вперше в історії США виніс обвинувальний вердикт у кримінальній справі щодо колишнього президента Дональда Трампа. 12 присяжних у четвер, 30 травня, визнали експрезидента винним у фальсифікації ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс, який становив загрозу успіху передвиборчої кампанії Трампа у 2016 році.

Трамп визнаний винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Кожен із 34 випадків фальсифікації звітності може каратися тюремним ув'язненням строком до чотирьох років. Покарання визначить суддя Хуан Мерчан на спеціальному засіданні 11 липня.

Білий дім "поважає верховенство закону"

Представник адміністрації президента США Джо Байдена після оголошення вердикту Трампу заявив, що Білий дім "поважає верховенство закону". Сам Джо Байден використав обвинувальний вердикт Трампу для агітації перед президентськими виборами в США, які відбудуться 5 листопада: "Є лише один спосіб не допустити Дональда Трампа в Овальний кабінет: біля виборчої скриньки", - написав президент у соцмережі X.

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Трамп: Вердикт присяжних - "далеко не кінець"

Вийшовши із засідань, Дональд Трамп заявив журналістам, що вердикт присяжних - "далеко не кінець". "Ми продовжуватимемо боротися, ми боротимемося до кінця, і ми переможемо, тому що наша країна перетворилася на пекло", - сказав експрезидент.

Незабаром після оголошення вердикту адвокат Трампа Тодд Бланш заявив, що він і його підзахисний оскаржуватимуть рішення суду присяжних.

Прихильники Трампа закликають протестувати

Прихильники Дональда Трампа після вердикту присяжних заполонили протрампівські веб-сайти агесивними дописами з закликами до заворушень, пише агентство Reuters після аналізу сайтів, пов'язаних із Трампом - платформи колишнього президента Truth Social, Patriots.Win та the Gateway Pundit. В деяких дописа містилися заклики нападати на присяжних, стратити суддю чи, навіть, влаштувати збройне повстання, пише агенція.

Усі три сайти мають політику проти насильницької лексики, і деякі публікації пізніше були видалені.

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Звинувачення Трампа у фальсифікації документів

4 квітня Суд Манхеттена в Нью-Йорку висунув Трампу обвинувачення за 34 епізодами фальсифікації ділових документів та злочинної змови. За версією слідства, у період із серпня 2015 року по грудень 2017-го Трамп "організував спільно з іншими особами схему, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року шляхом виявлення та "викупу" негативної інформації про нього з метою запобігання її публікації та одержання вигоди для електоральних перспектив”. При цьому Трамп намагався приховати ці дії, "зробивши десятки хибних записів у діловій документації".

Незалежно від того, чим закінчиться судовий розгляд, Дональд Трамп все одно зможе балотуватись у президенти. У Конституції США міститься лише три вимоги до кандидата на пост глави держави: він має бути не молодшим за 35 років, народитися на території Сполучених Штатів і прожити там не менше 14 років.