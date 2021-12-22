Володимир Зеленський визначив, хто може робити заяви від імені України

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 грудня, підписав указ, згідно з яким робити офіційні заяви стосовно зовнішньої політики держави можуть лише президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України.

За задумом глави української держави, цей крок має забезпечити єдність зовнішньополітичного курсу України, посилити координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин та сприяти належному виконанню Києвом міжнародних договорів.

Указ також вимагає від державних органів України погоджувати свою позицію з міністерством закордонних справ, якщо йдеться про зовнішньополітичні питання. Крім того, посадові особи, згідно з указом Зеленського, зобов'язані інформувати президента та МЗС України про зміст закордонних службових контактів протягом десяти днів, а в разі одержання особливо важливої інформації - невідкладно.

Натомість виступати з заявами про реалізацію державної політики чи міжнародних ініціатив чиновники можуть тільки у разі відповідних доручень президента, прем'єра чи глави МЗС.

Стратегія зовнішньої політики

У середу в резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області завершилася щорічна конференція послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". На ній президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує отримати чітку перспективу від НАТО вже наступного року.

У липні в Україні затвердили стратегію зовнішньополітичної діяльності, яка спрямована на забезпечення суверенітету держави, протидію агресії Росії та членство в ЄС і НАТО.