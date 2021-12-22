Володимир Зеленський визначив, хто може робити заяви від імені України

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Відтепер офіційно коментувати зовнішню політику України можуть лише президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 грудня, підписав указ, згідно з яким робити офіційні заяви стосовно зовнішньої політики держави можуть лише президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України.
За задумом глави української держави, цей крок має забезпечити єдність зовнішньополітичного курсу України, посилити координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин та сприяти належному виконанню Києвом міжнародних договорів.
Указ також вимагає від державних органів України погоджувати свою позицію з міністерством закордонних справ, якщо йдеться про зовнішньополітичні питання. Крім того, посадові особи, згідно з указом Зеленського, зобов'язані інформувати президента та МЗС України про зміст закордонних службових контактів протягом десяти днів, а в разі одержання особливо важливої інформації - невідкладно.
Натомість виступати з заявами про реалізацію державної політики чи міжнародних ініціатив чиновники можуть тільки у разі відповідних доручень президента, прем'єра чи глави МЗС.
У середу в резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області завершилася щорічна конференція послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". На ній президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує отримати чітку перспективу від НАТО вже наступного року.
У липні в Україні затвердили стратегію зовнішньополітичної діяльності, яка спрямована на забезпечення суверенітету держави, протидію агресії Росії та членство в ЄС і НАТО.