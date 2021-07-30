 В Україні затвердили стратегію зовнішньополітичної діяльності - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2021

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Новини

В Україні затвердили стратегію зовнішньополітичної діяльності - Кулеба

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України спрямована на забезпечення суверенітету держави, протидію агресії Росії та на членство в ЄС і НАТО.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Про це у п'ятницю, 30 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Сьогодні відбулася історична подія: вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - сказав він, передає агенція "Українські Новини".

Документ складається з 254 пунктів. Він визначає шість пріоритетних напрямків зовнішньої політики: забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, протидію агресії Росії, курс на членство в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору, просування українського експорту і залучення інвестицій, захист прав та інтересів українців за кордоном, просування позитивного іміджу України у світі.

"Його зміст можна систематизувати за трьома основними темами. Перша: Україна - активний учасник міжнародної політики. Друга: Україна формує архітектуру безпеки для себе, регіону і світу. Третя: Україна - це країна нових економічних можливостей", - розповів Кулеба.

Мета зовнішньої політики України відповідно до стратегії - це утвердження її у світі як сильної та авторитетної європейської країни, здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для сталого розвитку та реалізації потенціалу держави, економіки і українців. Президент України Володимир Зеленський має намір схвалити стратегію зовнішньополітичної діяльності до 24 серпня.

Дивитись відео 05:15

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