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За рік "коридором" Чорного моря пройшли 60 млн тонн вантажів

Степан Смишляєв
15 серпня 2024 р.

Від початку роботи "коридору" в Чорному морі, який Україна почала створювати минулого літа, ним пройшли 2 300 суден. За словами речника ВМС України, серед лідерів з перевозу вантажів країни Європи і глобального Півдня.

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Одеський морський порт
За рік "коридору" в Чорному морі для цивільних суден ним пройшли 2 300 кораблів, які перевезли понад 60 млн тонн вантажівФото: BePress/ABACA/picture alliance

"Коридором", який Україна почала створювати у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" у липні 2023 року за рік перевезено понад 60 мільйонів тонн вантажів, повідомив у четвер, 15 серпня, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Коридор працює. Ми вже пройшли рубіж у 60 млн тонн, 2 300 суден, які скористалися цим коридором лише морем", - зазначив він в ефірі телеканалу Freedom.

За словами Плетенчука, "коридором" активно користуються європейські країни, серед яких лідирують Іспанія, а також країни глобального Півдня.

Представник ВМС зазначив, що це  - "не єдиний напрямок, за яким судна ходять". "І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно", - додав Плетенчук.

Як працює "морський коридор"

Як розповідав DW у квітні керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень та Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко, рух цивільних суден до та з морських портів Великої Одеси - Одеса, Чорноморськ та Південний - відбувається двома маршрутами, які Україна запропонувала Міжнародній морській організації (IMO).

"Один - для суден з невеликою осадкою. Він проходить по українській 22-кілометровій зоні від берега. Ці судна прикриті береговими ракетними військами на випадок атаки. Судна, які мають більшу осадку, виходять за межі 22-кілометрової зони. Не будемо говорити, як, але там теж вирішено завдання військового прикриття від можливих атак РФ", - пояснював він.

З українських портів судна виходять організовано великою групою, а потім збираються на південь від острова Зміїний. Після цього судна йдуть по акваторіях Румунії, Болгарії та Туреччини.

Коридор діє лише для торговельних суден цивільних судновласників та не передбачає жодних обмежень щодо видів вантажу, за виключенням військових.

 

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