ДБР заявила про побори з експортерів "зернового коридору"

Посадовці Держпродспоживслужби Одеської та Запорізької областей вимагали гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, зазначили в ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили посадовців Держпродспоживслужби Одеської та Запорізької областей, які вимагали гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи.

"Фактично посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу зі чітким розподілом ролей та обов'язків. До її складу входило понад 11 людей, серед них керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області", - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР у вівторок, 2 квітня.

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Як зазначає ДБР, до складу злочинної групи також входили двоє головних інспекторів головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та двоє з Запорізької області, а також цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників.

"За попередніми оцінками, "ділки" отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад 160 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

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ДРБ заявило про проведення 60 обшуків у різних регіонах України, під час яких знайдено та вилучено понад 100 тисяч доларів та 500 тисяч гривень, отриманих від незаконної діяльності, вісім автомобілів еліт-класу, записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми, а також чорнові записи та комп'ютерну техніку на якій виготовлялись вилучені документи, інші предмети та речі, які будуть слугувати доказами під час досудового розслідування.

"Затримано п’ятьох учасників злочинної групи та повідомлено їм про підозри в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Також планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки. Слідчі дії продовжуються.Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура", - додали в ДБР.

Нагадаємо, визнати винною людину у вчиненні злочину може лише суд.