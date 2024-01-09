Україна відновлює чорноморську торгівлю - уряд

За п'ять місяців функціонування так званого "зернового коридору" з чорноморських портів України вивезено 15 мільйоні тонн вантажів, більша частина з яких є агропродукцією, повідомив у вівторок, 9 січня, у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Днем раніше пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України наводила більш детальну статистику: на агропродукцію припадало 10 мільйонів тонн із 15 мільйонів тонн експорту. "За 5 місяців роботи коридору до наших портів під завантаження зайшло 469 нових суден. Наразі 39 суден завантажуються в портах "Одеса", "Чорноморськ", "Південний". Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн тонн вантажів", - йдеться у повідомленні.

Україна запустила навігацію "зерновим коридором" у серпні 2023 року після низки вдалих операції у Чорному морі у відповідь на небажання Росії продовжувати дію "зернової угоди", підписаної роком раніше. Згідно з даними Координаційного центру ООН за 12 місяців дії "зернової угоди" з портів "великої Одеси" було вивезено 32 мільйони тонн продовольства. Тож, згідно даних українського уряду, нова схема не вповільнила, а навіть пришвидшила український морський експорт.

Румунський транзит

У повідомленні Шмигаля також згадується і так званий Дунайський портовий кластер, що створений на базі південно-західних портів Одещини і портів Румунії. За даними уряду, лише в грудні вантажопотік у ньому зріс на 30 відсотків порівняно з минулим місяцем.

Пресслужба президента України Володимира Зеленського 9 січня повідомила про збільшення експорту через територію Румунії з двох мільйонів тонн до трьох мільйонів. "Ми обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів для досягнення цільового показника в 4 млн тонн", - зазначив глава української держави за підсумками переговорів з румунським президентом Клаусом Йоханнісом.

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