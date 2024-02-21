В Естонії затримано 10 "гібридної операції РФ"

Слідчі органи Естонії вважають, що особи, які розбили вікна в автомобілях глави МВС і одного журналіста, діяли за дорученням спецслужб РФ. У цій справі затримано 10 осіб. У Латвії теж затримали російського провокатора.

Органи безпеки Естонії припускають, що за нападами на автомобілі міністра внутрішніх справ цієї балтійської країни Лаурі Ляенеметса та одного з естонських журналістів стоїть Росія. У цій справі починаючи з грудня 2023 року вже затримано 10 осіб, які, за даними слідства, діяли за дорученням російських спецслужб, повідомила у вівторок, 20 лютого, поліція безпеки Естонії (КаПо) .

У повідомленні не вказується ім'я журналіста, в машині якого, як і в автомобілі глави МВС Естонії, на початку грудня були розбиті вікна, проте новинний портал Delfi пише , що йдеться про головного редактора російськомовної версії цього видання Андрія Шумакова.

Гібридна операція проти безпеки Естонії

За відомостями КаПо, зібрані в рамках кримінального провадження дані свідчать про те, що" гібридна операція проти безпеки Естонської Республіки", яку координували російські спецслужби, була спрямована на нагнітання страху і напруженості в естонському суспільстві.

У повідомленні також вказується, що підозрювані займалися й плюндруванням меморіалів в Естонії.

Читайте також: В РФ оголошені в розшук прем'єрка Естонії і низка європейських політиків

За клопотанням прокуратури під варту було взято шестеро затриманих осіб. За словами державного прокурора Естонії Трійну Олев, поміж затриманих є як російські, так і естонські громадяни, у деяких з них два паспорти. Глава Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон уточнив, що більшість з затриманих раніше мали судимості, вони були завербовані через соціальні мережі, а за вчинення нападів отримали "певну фінансову винагороду".

Читайте також: Естонія не повірила заяві Путіна про незацікавленість в нападі

У зв'язку з цією справою в МЗС Естонії викликаний тимчасово повірений у справах Росії в Естонії.

У Латвії затримали провокатора, що спаплюжив меморіал

У той же день Служба держбезпеки Латвії (СДБ) повідомила, що 8 лютого на прикордонному пункті "Патернієки" був затриманий громадянин Естонії та Росії, якого підозрюють у тому, що він за завданням російських спецслужб мав організувати провокації в Латвії та інших країнах Балтії. За даними СДБ, затриманий наприкінці січня облив червоною фарбою пам'ятник латиським легіонерам у латвійському Джуксті.

Читайте також: Країни Балтії створять "лінію оборони" на кордоні з Росією

У пресрелізі СДБ повідомляється, що в рамках розслідування латвійська спецслужба тісно співпрацює з відповідними структурами Естонії та Литви, оскільки існує ймовірність, що затриманий міг вчинити схожі дії й у інших країнах Балтії.

Читайте також: Голова Мюнхенської конференції: Росія може напасти на НАТО