В Естонії затримано 10 "гібридної операції РФ"21 лютого 2024 р.
Органи безпеки Естонії припускають, що за нападами на автомобілі міністра внутрішніх справ цієї балтійської країни Лаурі Ляенеметса та одного з естонських журналістів стоїть Росія. У цій справі починаючи з грудня 2023 року вже затримано 10 осіб, які, за даними слідства, діяли за дорученням російських спецслужб, повідомила у вівторок, 20 лютого, поліція безпеки Естонії (КаПо).
У повідомленні не вказується ім'я журналіста, в машині якого, як і в автомобілі глави МВС Естонії, на початку грудня були розбиті вікна, проте новинний портал Delfi пише, що йдеться про головного редактора російськомовної версії цього видання Андрія Шумакова.
Гібридна операція проти безпеки Естонії
За відомостями КаПо, зібрані в рамках кримінального провадження дані свідчать про те, що" гібридна операція проти безпеки Естонської Республіки", яку координували російські спецслужби, була спрямована на нагнітання страху і напруженості в естонському суспільстві.
У повідомленні також вказується, що підозрювані займалися й плюндруванням меморіалів в Естонії.
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За клопотанням прокуратури під варту було взято шестеро затриманих осіб. За словами державного прокурора Естонії Трійну Олев, поміж затриманих є як російські, так і естонські громадяни, у деяких з них два паспорти. Глава Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон уточнив, що більшість з затриманих раніше мали судимості, вони були завербовані через соціальні мережі, а за вчинення нападів отримали "певну фінансову винагороду".
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У зв'язку з цією справою в МЗС Естонії викликаний тимчасово повірений у справах Росії в Естонії.
У Латвії затримали провокатора, що спаплюжив меморіал
У той же день Служба держбезпеки Латвії (СДБ) повідомила, що 8 лютого на прикордонному пункті "Патернієки" був затриманий громадянин Естонії та Росії, якого підозрюють у тому, що він за завданням російських спецслужб мав організувати провокації в Латвії та інших країнах Балтії. За даними СДБ, затриманий наприкінці січня облив червоною фарбою пам'ятник латиським легіонерам у латвійському Джуксті.
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У пресрелізі СДБ повідомляється, що в рамках розслідування латвійська спецслужба тісно співпрацює з відповідними структурами Естонії та Литви, оскільки існує ймовірність, що затриманий міг вчинити схожі дії й у інших країнах Балтії.
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