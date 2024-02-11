Голова Мюнхенської конференції: Росія може напасти на НАТО

На думку Крістофа Гойсґена, якщо Росія не програє в Україні, Путін може розв'язати масштабну війну.

Президент РФ Володимир Путін може розв'язати масштабну війну проти НАТО, якщо не програє у війні проти України, вважає голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). Таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 10 лютого.

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"Путін неодноразово говорив, що найбільшою катастрофою 20-го століття був розпад Радянського Союзу, тому що внаслідок нього багато росіян опинилося за межами Росії", - сказав Гойсґен. На його думку, Путін хоче відновити Росію в межах колишнього СРСР: "Якщо Путін не програє війну в Україні, ми повинні очікувати, що він дістанеться і до Молдови або країн Балтії".

Очільник Мюнхенської конференції вказав на необхідність "зробити все можливе", щоб Україна отримала зброю та військову допомогу, які необхідні їй для захисту від російської агресії та звільнення власних територій.

Раніше Гойсґен закликав ФРН і європейські країни більше думати про безпеку. Про можливу війну в Німеччині через п'ять років попередив також генерал-лейтенант Збройних сил ФРН (Бундесверу) Карстен Броєр (Carsten Breuer).

Україна стане однією з головних тем Мюнхенської конференції

З 16 до 18 лютого в Мюнхені відбудеться конференція з безпеки, на яку зберуться глави держав і урядів десятків країн і глави МЗС та оборонних відомств з усього світу. Однією з її головних тем має стати підтримка України. Крім того, за словами Гойсґена, на форумі також обговорюватимуть західні санкції проти Росії.

На конференцію не були запрошені представники Росії та Ірану. Замість них у ній візьмуть участь представники громадянського суспільства цих країн.