Віцеканцлер ФРН: Економіка Росії руйнується під тиском санкцій

Міжнародні санкції, введені проти Росії через її вторгнення в Україну, негативно впливають на економіку РФ, яка руйнується, заявив німецький віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) у ході дебатів у Бундестазі щодо проєкту бюджету ФРН у четвер, 2 червня.

За словами Габека, уряд президента Росії Володимира Путіна все ще багато заробляє на експорті енергоносіїв, і "це завдає болю", але Путін "дедалі менше може купити на отримані гроші, фактично, вже нічого". Експорт до Росії з країн, що приєдналися до економічних санкцій, за останні місяці скоротився на 53 відсотки, а з країн, які не беруть участь у санкціях, - на 45 відсотків, зазначив міністр.

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"Наприклад, Росія більше не отримує апдейтів безпеки для програмного забезпечення літаків. У результаті її літаки скоро залишаться на землі. Країні не вистачає технічних товарів, що зруйнувало виробничі процеси. Час працює проти Росії, він працює проти російської економіки", - наголосив Габек.

Обвал російського ВВП

ВВП Росії, за словами Габека, вже скоротився на дев'ять відсотків, кредитний рейтинг цієї країни обвалився до "сміттєвого", активність РФ у сфері інвестицій скоротилася на 34 відсотки.

Водночас німецький віцеканцлер визнав, що антиросійські санкції негативно впливають і на економіку ФРН. Він, однак, наголосив, що Німеччина бере участь у санкціях, аби підірвати російську економіку. "Таким чином Німеччина робить свій політико-економічний внесок для того, аби ця війна колись закінчилася", - пояснив Габек.

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2 червня постійні представники країн ЄС у Брюсселі схвалили шостий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України. Основною частиною нових обмежувальних заходів є часткове ембарго на російську нафту: до початку 2023 року постачання нафти в Євросоюз з РФ танкерами будуть повністю припинені. Виняток зроблено для Угорщини, Чехії та Словаччини, які дуже залежать від російської нафти і не мають виходів до моря.