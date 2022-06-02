Віцеканцлер ФРН: Економіка Росії руйнується під тиском санкцій

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Росія все ще заробляє багато грошей за рахунок енергоносіїв, але майже нічого не може на них купити, заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек. Час працює проти Росії, додав він.
Міжнародні санкції, введені проти Росії через її вторгнення в Україну, негативно впливають на економіку РФ, яка руйнується, заявив німецький віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) у ході дебатів у Бундестазі щодо проєкту бюджету ФРН у четвер, 2 червня.
За словами Габека, уряд президента Росії Володимира Путіна все ще багато заробляє на експорті енергоносіїв, і "це завдає болю", але Путін "дедалі менше може купити на отримані гроші, фактично, вже нічого". Експорт до Росії з країн, що приєдналися до економічних санкцій, за останні місяці скоротився на 53 відсотки, а з країн, які не беруть участь у санкціях, - на 45 відсотків, зазначив міністр.
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"Наприклад, Росія більше не отримує апдейтів безпеки для програмного забезпечення літаків. У результаті її літаки скоро залишаться на землі. Країні не вистачає технічних товарів, що зруйнувало виробничі процеси. Час працює проти Росії, він працює проти російської економіки", - наголосив Габек.
ВВП Росії, за словами Габека, вже скоротився на дев'ять відсотків, кредитний рейтинг цієї країни обвалився до "сміттєвого", активність РФ у сфері інвестицій скоротилася на 34 відсотки.
Водночас німецький віцеканцлер визнав, що антиросійські санкції негативно впливають і на економіку ФРН. Він, однак, наголосив, що Німеччина бере участь у санкціях, аби підірвати російську економіку. "Таким чином Німеччина робить свій політико-економічний внесок для того, аби ця війна колись закінчилася", - пояснив Габек.
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2 червня постійні представники країн ЄС у Брюсселі схвалили шостий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України. Основною частиною нових обмежувальних заходів є часткове ембарго на російську нафту: до початку 2023 року постачання нафти в Євросоюз з РФ танкерами будуть повністю припинені. Виняток зроблено для Угорщини, Чехії та Словаччини, які дуже залежать від російської нафти і не мають виходів до моря.
Єврокомісія хоче додати порушення санкцій до списку спільних для ЄС злочинів, а також пропонує нові правила конфіскації активів. Як це працюватиме та чи можуть гроші піти на відбудову України, пояснює DW.