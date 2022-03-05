 Коментар: У Росії ударять електричним ″Москвичем″ по ″Теслі″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Коментар: У Росії ударять електричним "Москвичем" по "Теслі"

Московський мер Сергій Собянін, отримавши автозавод Renault у столиці Росії, вивів російські проєкти імпортозаміщення на якісно новий рівень утопії, вважає Андрій Гурков.

Автомобіль Москвич

Ось це сенсація! Ні, не те, що мерія Москви взяла на свій баланс тамтешній завод Renault: французький автовиробник іще наприкінці квітня вирішив піти з Росії, просто віддавши російській регіональній і федеральній владі і це підприємство, і "АвтоВАЗ" у Тольятті.

І навіть не те, що Сергій Собянін оголосив про відродження історичного бренду "Москвич", власник якого збанкрутував на початку 2000-х років в умовах приходу на російський ринок численних іноземних автобудівників. Такий маркетинговий хід московського градоначальника явно напрошувався. Він чудово обслуговує той потяг до всього радянського, великого, що охопила щонайменше значну частину російського суспільства, і повністю вписується в загальну для сьогоднішньої Росії концепцію руху вперед, дивлячись назад.

Сергій Собянін не став брати приклад із "Лади" без ABS

Для мене справжня сенсація заяви Собяніна полягає в тому, що він має намір "на першому етапі", як він висловився у себе на сайті, організувати "виробництво класичних автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння", а "у перспективі - і електромобілів". Тим самим московський мер, по-перше, фактично визнав, що електромобілі є магістральним напрямком розвитку автопрому. А по-друге, вивів нинішні російські проєкти імпортозаміщення на якісно новий рівень утопії.

Андрій Гурков

Оглядач DW Андрій Гурков

Ні, щоб скромно, як це вже зробив "АвтоВАЗ", оголосити про випуск автомобіля "Лада" без таких технічних премудростей як антиблокувальна система гальм (ABS). Ні, щоб визнати правомірність висновків аналітиків ЦБ РФ, згідно з якими зростання промислового виробництва у обкладеній санкціями Росії, що воює, можливе лише шляхом випуску "продукції нижчого технологічного рівня".

Московського мера подібна індустріальна провінційність не влаштовує, йому хочеться столичного розмаху та технологічного прориву, хай хоча б на словах. "Я планов наших люблю громадье", - писав поет (Володимир Маяковський, якщо хто не знає), який пристрасно оспівував ту країну, яка за сімдесят років свого існування так і не змогла налагодити масове виробництво легкових автомобілів без іноземних технологій.

"Москвич" та "КамАЗ" збираються розробити та випускати електромобілі

Ось і сам Собянін нагадує, що завод, який він тепер перейняв від Renault, майже сто років тому розпочинав у СРСР із випуску автомобілів Ford. Проте сьогоднішній Росії західні ноу-хау, звісно ж, не потрібні! "Москвич" разом зі своїм офіційним технологічним партнером "КамАЗ" (щойно втратив іноземного партнера в особі Daimler Truck) сам впорається з тим, на що провідні автобудівники світу витрачають сьогодні мільярди доларів, євро, єн, юанів та південнокорейських вон: розробить моделі електромобілів і налагодить їхній випуск.

Можна лише привітати москвичів, що чималу частину їхніх податків планується пустити з бюджету міста на цей сміливий, гордий та проривний проєкт, який до того ж вимагатиме величезних інвестицій у створення загальнодоступної зарядної інфраструктури.

Електричний Moskvitch вийде на світовий ринок?

Чи московська мерія має намір покрити всі ці витрати за рахунок широкого експорту електромобілів Moskvitch на світовий ринок? Можливо, той самий Китай, про який мріють зараз усі російські експортери чого б там не було? Бо там мало своїх виробників електромобілів.

Чи, може, налагодять експорт у ті країни та регіони, де зараз швидко зростають продажі Tesla? Ну, тоді Ілону Маску не минути біди! Йому доведеться протистояти у гострій конкурентній боротьбі за технологічні інновації вже не лише "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, а ще й "Москвичу" Сергія Собяніна. Бережись, Тесло!

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і DW загалом.

DW.COM

Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР. Це призведе до зростання постачання зрідженого газу та інших енергоносіїв до ЄС.  

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту

Під час травневих свят РФ можуть оголосити банкрутом через відмову обслуговувати зовнішній борг у валюті, хоч вона й має значні доходи від нафти й газу. Зворотний відлік часу розпочався 6 квітня.  

СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також криза напівпровідників - про такі економічні наслідки війни РФ проти України для світу попереджує Світова організація торгівлі.  

Також за темою

A damaged vehicle and debris following Russian shelling outside outside Mariupol, Ukraine, Thursday, Feb. 24, 2022. Russia has launched a barrage of air and missile strikes on Ukraine early Thursday and Ukrainian officials said that Russian troops have rolled into the country from the north, east and south. (AP Photo/Sergei Grits)

Верещук: РФ порушила домовленості про гуманітарні коридори 05.03.2022

Росія десятий день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 5 березня.

An aerial view from a plane shows a New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant during a tour to the Chernobyl exclusion zone, Ukraine April 3, 2021. Ukraine International Airlines made a special offer marking the 35th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. Tourists get a bird's eye view of abandoned buildings in the ghost town of Pripyat and the massive domed structure covering a reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant that exploded on April 26, 1986. Picture taken April 3, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

Російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24.02.2022

Росія почала війну проти України. РФ завдає удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 24 лютого.

Реклама

Докладно

Автомобіль Москвич

У Росії ударять електричним "Москвичем" по "Теслі"

Москва, отримавши завод Renault, вивела прожекти імпортозаміщення в РФ на новий рівень утопії, вважає Андрій Гурков.  

Як евакуюють поранених військових з "Азовсталі"

264 українських військових евакуйовано з "Азовсталі". Однак для повернення захисників Маріуполя додому потрібен обмін.  