Коментар: У Росії ударять електричним "Москвичем" по "Теслі"

Ось це сенсація! Ні, не те, що мерія Москви взяла на свій баланс тамтешній завод Renault: французький автовиробник іще наприкінці квітня вирішив піти з Росії, просто віддавши російській регіональній і федеральній владі і це підприємство, і "АвтоВАЗ" у Тольятті.

І навіть не те, що Сергій Собянін оголосив про відродження історичного бренду "Москвич", власник якого збанкрутував на початку 2000-х років в умовах приходу на російський ринок численних іноземних автобудівників. Такий маркетинговий хід московського градоначальника явно напрошувався. Він чудово обслуговує той потяг до всього радянського, великого, що охопила щонайменше значну частину російського суспільства, і повністю вписується в загальну для сьогоднішньої Росії концепцію руху вперед, дивлячись назад.

Сергій Собянін не став брати приклад із "Лади" без ABS

Для мене справжня сенсація заяви Собяніна полягає в тому, що він має намір "на першому етапі", як він висловився у себе на сайті, організувати "виробництво класичних автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння", а "у перспективі - і електромобілів". Тим самим московський мер, по-перше, фактично визнав, що електромобілі є магістральним напрямком розвитку автопрому. А по-друге, вивів нинішні російські проєкти імпортозаміщення на якісно новий рівень утопії.

Оглядач DW Андрій Гурков

Ні, щоб скромно, як це вже зробив "АвтоВАЗ", оголосити про випуск автомобіля "Лада" без таких технічних премудростей як антиблокувальна система гальм (ABS). Ні, щоб визнати правомірність висновків аналітиків ЦБ РФ, згідно з якими зростання промислового виробництва у обкладеній санкціями Росії, що воює, можливе лише шляхом випуску "продукції нижчого технологічного рівня".

Московського мера подібна індустріальна провінційність не влаштовує, йому хочеться столичного розмаху та технологічного прориву, хай хоча б на словах. "Я планов наших люблю громадье", - писав поет (Володимир Маяковський, якщо хто не знає), який пристрасно оспівував ту країну, яка за сімдесят років свого існування так і не змогла налагодити масове виробництво легкових автомобілів без іноземних технологій.

"Москвич" та "КамАЗ" збираються розробити та випускати електромобілі

Ось і сам Собянін нагадує, що завод, який він тепер перейняв від Renault, майже сто років тому розпочинав у СРСР із випуску автомобілів Ford. Проте сьогоднішній Росії західні ноу-хау, звісно ж, не потрібні! "Москвич" разом зі своїм офіційним технологічним партнером "КамАЗ" (щойно втратив іноземного партнера в особі Daimler Truck) сам впорається з тим, на що провідні автобудівники світу витрачають сьогодні мільярди доларів, євро, єн, юанів та південнокорейських вон: розробить моделі електромобілів і налагодить їхній випуск.

Можна лише привітати москвичів, що чималу частину їхніх податків планується пустити з бюджету міста на цей сміливий, гордий та проривний проєкт, який до того ж вимагатиме величезних інвестицій у створення загальнодоступної зарядної інфраструктури.

Електричний Moskvitch вийде на світовий ринок?

Чи московська мерія має намір покрити всі ці витрати за рахунок широкого експорту електромобілів Moskvitch на світовий ринок? Можливо, той самий Китай, про який мріють зараз усі російські експортери чого б там не було? Бо там мало своїх виробників електромобілів.

Чи, може, налагодять експорт у ті країни та регіони, де зараз швидко зростають продажі Tesla? Ну, тоді Ілону Маску не минути біди! Йому доведеться протистояти у гострій конкурентній боротьбі за технологічні інновації вже не лише "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, а ще й "Москвичу" Сергія Собяніна. Бережись, Тесло!

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