Вільнюс вручив Мінську ноту через білоруських прикордонників

Міністерство закордонних справ Литви вручило Мінську ноту після того, як 12 білоруських прикордонників незаконно перетнули литовський кордон. "Ми інформували Білорусь, що подія зафіксована, вона викликає глибоку занепокоєність, оскільки ми вважаємо це ще однією провокацією, підвищенням температури у й так вже досить напруженій ситуації", - заявив у середу, 18 серпня, очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, цитує інформагентство BNS. Міністр поінформував про інцидент партнерів по НАТО і ЄС.

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При цьому він зазначив, що реакції Мінська на застереження з боку Литви стали "дещо спокійнішими". "Ці реакції тепер більш спокійні, ми бачимо після цього тільки чергові розмови через ЗМІ. Але ми все одно зберігаємо і офіційне інформування уряду", - додав Ландсбергіс.

Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа заявив, що "зафіксований вчора литовськими прикордонниками інцидент ще раз доводить, що режим Білорусі займається перекиданням нелегальних мігрантів через зовнішній кордон ЄС, порушуючи таким чином всі наявні міжнародні норми".

Раніше МВС Литви повідомило про те, що 12 білоруських прикордонників в Шальчинінкському районі із застосуванням сили відтіснили на територію Литви 35 мігрантів і самі зайшли на територію сусідньої країни. Як заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайне, після цього інциденту охорона кордону посилять.