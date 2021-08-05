 Вільнюс відреагував на рішення Лукашенка закрити кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

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Вільнюс відреагував на рішення Лукашенка закрити кордон

Режим у Мінську прикривається нелегальними мігрантами як заручниками, заявляють в Офісі президента Литви.

Литовські військові встановлюють загорожу на кордоні з Білоруссю (липень 2021)

Литовські військові встановлюють загорожу на кордоні з Білоруссю (липень 2021)

Білоруська влада, заявивши, що закриває державний кордон, прагне скористатися як заручниками мігрантами, які незаконно переходять з Білорусі в Литву. Таку заяву агентству BNS зробили в четвер, 5 серпня, в Офісі президента Литви.

"Своїми останніми заявами білоруський режим прагне збільшити напругу, а для нагнітання ситуації, ніби заручниками, прагне скористатися залученими ним нелегальними мігрантами", - заявили у Вільнюсі.

Згідно з заявою, президент Литви Гітанас Науседа наголошує, що зараз для Литви найголовніше - ефективно контролювати свій кордон та кордон ЄС. "А в міжнародної спільноти є ще один привід переконатися, що білоруський режим використовує людей як засіб для досягнення своєї мети", - зазначив глава литовської держави.

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Як повідомлялося раніше цього дня, правитель Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам повністю закрити державний кордон та не допустити повернення з Литви нелегальних мігрантів. За цей рік до сусідньої країни потрапило вже понад чотири тисячі нелегалів, переважно з Іраку. У Литві називають дедалі більші потоки мігрантів "гібридною агресією білоруського режиму", через що в країні оголосили екстремальну ситуацію.

ЄС посилює тиск

Між тим тиск на Мінськ через кризу мігрантів посилює і Євросоюз. Як повідомила 5 серпня офіційна представниця очільника верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля Набіла Массралі, напередодні повіреного в справах представництва Білорусі в Брюсселі викликали для висловлення офіційного протесту.

Білоруському дипломату, як зазначається, чітко заявили про абсолютну неприпустимість маніпулювання Мінськом питанням біженців і мігрантів. Брюссель наполягає на припиненні подібної практики, а також на виконанні Білоруссю своїх міжнародних зобов'язань щодо боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею людьми.

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