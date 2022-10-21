Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Білоруська залізниця знову задіяна у війні Росії проти України? DW зібрала все, що відомо на цей момент про рух військ РФ і техніки з РБ.

Білоруська залізниця (БелЖД) використовується для перекидання танків, вантажівок і боєприпасів з Білорусі до Росії, а у зворотній бік їдуть російські військові, які мають увійти до складу спільного регіонального угруповання військ.

Влада РБ вкотре заявляє про посилення контролю за залізничними перегонами та станціями "з метою недопущення диверсій та провокацій". Водночас, у білоруському опозиційному "Рабочым руху" ("Робітничому русі") говорять про безперервний тиск на співробітників БЖД. Що це все означає? Чи використовують білоруську залізницю у війні проти України? Що про це відомо - у DW.

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"Розконсервована" техніка для РФ

"З Білорусі до Донбасу вивозять розконсервовану військову техніку, яка вже не стоїть на озброєнні в РБ, також відновився вивіз боєприпасів", - розповів Сергій Войтехович, представник "Робітничого руху", який відповідає в організації за Білоруську залізницю.

Telegram-канал Співтовариства білоруських залізничників, у свою чергу, повідомляє про те, що 14 жовтня 2022 року 8 вантажівок "Урал" та 25 танків Т-72А відправили зі станцій Старі Дороги та Уріччя (Могилівське відділення БелЖД) на станції Кам'янська та Успенська (Північно-Кавказька залізниця). Далі техніка мала пройти у напрямку Луганська та Донецька.

Крім того, belzhd_live пише про вивезення з РБ боєприпасів: "11 жовтня 2022 року о 01.24 ночі зі станції Бронна гора (Брестське відділення Білоруської залізниці) у бік станції Барановичі-Центральні вирушив вантажний потяг №3502 з групою вагонів (два з них з позначкою ВМ), завантажених боєприпасами з 46-го арсеналу ракет і боєприпасів. Інформацію про перекидання військової техніки та боєприпасів із Білорусі підтверджує моніторингова група "Беларускі гаюн". За їхніми даними, на 15 жовтня на територію Росії було транспортовано щонайменше 67 танків Т-72А та 28 вантажних автомобілів "Урал". Ресурс припускає, що техніку було знято зі зберігання 969-ї бази резерву танків у Мінській області.

Ще 11 жовтня про передачу білоруської військової техніки Росії заявляло Головне управління розвідки міноборони України. В опублікованому на Facebook повідомленні йшлося, що на залізничну станцію Кіровська в анексованому Криму з Білорусі прибув ешелон із боєприпасами - загалом 12 вагонів або 492 тонни. Також у повідомленні йшлося про 13 ешелонів з боєприпасами та військовою технікою, які РБ планувала направити до Ростовської області РФ.

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Російські військові прибувають до РБ ешелонами

Тим часом 15 жовтня пресслужба міністерства оборони Білорусі повідомила, що до країни почали прибувати російські військовослужбовці, які мають увійти до складу спільного угруповання військ Білорусі та Росії. Про її розгортання на території РБ 10 жовтня заявив Олександр Лукашенко.

"Беларускі гаюн" у свою чергу писав, що перший ешелон прибув на залізничну станцію "Лосвіда" (Вітебський район). Це північ Білорусі, район не межує з Україною. Також повідомляють про розвантаження ешелону з російськими військовими на залізничній станції "Полонка" (Барановицький район, Брестська область). Біля вказаної станції розташований 230-й загальновійськовий полігон ЗС РБ. "(Лепельський район, Вітебська область). Надалі особовий склад та військова техніка перемістилися на полігон "Лепельський" 19-ї механізованої бригади ЗС РБ", - повідомляла моніторингова група.

За даними начальника Департаменту міжнародного військового співробітництва міністерства оборони Білорусі Валерія Ревенка, до РБ мають прибути близько 9000 російських військових. Також він написав, що в країну перекинуть близько 170 російських танків, до 200 ББМ та до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм.

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Влада боїться диверсій на БелЖД?

У зв'язку з тим, що БелЖД знову задіяна у війні РФ в Україні, білоруська влада взяла станції та шляхи сполучення під додатковий контроль "з метою недопущення диверсій та провокацій". Раніше глава КДБ Іван Тертель заявляв, що в РБ побоюються "терактів" на залізниці "шляхом руху військових формувань наших та наших союзників". Нагадаємо, у лютому-березні, щоб уповільнити рух російської військової техніки в Україну, білоруси здійснили низку кібератак та пошкодження інфраструктури залізниці. Після цього шляхи прямування почали посилено охороняти. "Зараз - вибірковий контроль, на станціях постійно збільшено кількість людей (силовиків. - Ред.). У найближчих від залізниці військових частинах розроблено інструкції на випадок диверсій", - розповідає Сергій Войтехович.

Також, за його словами, продовжуються затримання співробітників БелЖД. "Військова контррозвідка, КДБ та інші відділи розпочали активну роботу відносно осіб, пов'язаних з рухом поїздів, та інших співробітників. У кого в телефонах знаходили репости "екстремістських" матеріалів, відправляли на "добу". Проходили обшуки у квартирах, якщо вдома зберігалася якась документація про залізницю, її забирав КДБ. У тих, хто працює з військовими ешелонами, у кабінетах стоїть прослуховування, у неробочий час за ними також ведеться стеження", - стверджує представник "Рабочага руху". Також, за даними belzhd_live, ще до 30 вересня з усіх працівників БелЖД, в тому числі керівників, взяли зобов'язання "про нерозголошення службової інформації конфіденційного характеру".