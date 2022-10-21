Інститут вивчення війни: Ризик наступу з Білорусі - низький

В ISW вважають малоймовірним новий наступ на Україну з території Білорусі. Заява по зростання загрози такого наступу напередодні пролунала з українського генштабу.

Ризик нового наступу з території Білорусії залишається низьким попри заяву заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олексія Громова про зростання такого ризику, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті, опублікованому в ніч на 21 жовтня, аналітики зазначають, що нове вторгнення залишається малоймовірними в найближчі місяці, оскільки російські війська не мають спроможності перекрити українські лінії постачання з заходу шляхом наземного наступу.

Експерти пояснюють: найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип'ятські болота на півночі України та Білорусі надзвичайно ускладнюють маневри через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях. Тим часом автомобільна та залізнична мережі України мають достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоби російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ. Вони зауважують, що тоді російські війська були сильнішими, а зараз - значно послаблені.

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Британська розвідка: У Білорусі навряд значна кількість військ РФ

У сьогоднішньому звіті військова розвідка Великобританії також пише про Білорусь. За її даними, наразі малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі. Напередодні правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до складу нового російсько-білоруського контингенту військ будуть залучені 70 тисяч білоруських військових і до 15 тисяч росіян.

"Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності: її сили задіяні в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальну здатність до проведення складних операцій. Ця заява, ймовірно, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну переключити сили на охорону північного кордону", - йдеться в огляді.

Раніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Білорусь може концентрувати живу силу на кордоні, щоби закріпити українські сили на півночі України та запобігти їхньому розгортанню в районі контрнаступу ЗСУ на півдні та сході України.