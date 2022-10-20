ЄП вважає Лукашенка співучасником війни проти України

Останнізаяви Олександра Лукашенкапро розгортання регіонального угруповання військ союзної держави в Білорусі та перевірку боєздатності білоруських збройних сил у Брюсселі сприйняли як знак того, що Мінськ збирається розпочати військовий наступ на Україну. Тому в Європарламенті закликають підготувати новий пакет жорстких санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, який негайно запровадять, якщо білоруська влада розпочне вторгнення в Україну.

У Європарламенті не сумніваються, що Білорусь бере участь в агресивній війні проти України, розв'язаній Росією, і тому вважають, що представники білоруської влади мають відповідати за свою причетність до воєнних злочинів. Про це йшлося під час дебатів "Активна роль режиму Лукашенка у війні проти України", що відбулися у середу, 19 жовтня, під час сесійного засідання у Страсбурзі.

У дебатах взяв участь єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, який пообіцяв, що рішення Мінська "ще більше втягнутися у війну натрапить на нові жорсткі обмежувальні заходи".

"Лукашенко підіграє Путіну, щоб зберегти владу"

Дії режиму Лукашенка вже не вперше стають об'єктом для гострої критики євродепутатів, але під час нинішніх дебатів емоції у сесійній залі зашкалювали. "Слуга Путіна", "брехун", "узурпатор", "маріонетка кремлівського лялькаря" - це лише деякі епітети, які пролунали на адресу білоруського правителя у виступах євродепутатів. Майже кожен оратор завершував свою промову словами: "Слава Україні! Живе Білорусь!".

"Двоє воєнних злочинців - Путін і Лукашенко - тримають у заручниках свої народи. Лукашенко віддав суверенітет Білорусі Росії та допомагає вести війну проти України", - заявила литовська євродепутатка від "Європейської народної партії" (ЄНП) Раса Юкнявічене.

Віола фон Крамон-Таубадель Фото: Imago Images/H. Jelinek

Лукашенко став співучасником війни в Україні, перетворивши свою країну на "міст для російської армії", вважає польська євродепутатка від групи консерваторів Анна Фотига. За її словами, білоруський правитель "дав згоду на запуск понад 700 ракет та великої кількості дронів по українській території".

Представниця Німеччини від групи Зелених Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) заявила, що Лукашенко "репресує власний народ і підіграє Путіну, щоб зберегти свою владу". "Лукашенко - хронічний брехун. Два роки тому він переконував, що не фальсифікував вибори, а тепер каже, що не бере участі у війні і лише дбає про добробут народу. Але все це неправда", - наголосила депутатка. Вона впевнена, що Путіна і Лукашенка спіткає спільна доля: вони постануть "перед одним і тим самим судом, і чим раніше, тим краще".

Нові санкції запровадять негайно

Усі промовці зверталися до Єврокомісії із закликом терміново розробити новий пакет санкцій проти білоруського режиму. "Потрібно допомогти Україні захистити себе від нападу з території Білорусі. І ми маємо підготувати пакет санкцій, щоб вдарити ним по режиму Лукашенка, щойно чобіт білоруського солдата переступить кордон України", - заявив нідерландський депутат від групи соціалістів Тейс Рутен.

Пятрас Ауштрявічюс Фото: DW/A. Boguslawskaja

А литовський депутат від групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс запропонував країнам-членам ЄС відкликати своїх дипломатів із Мінська та вислати білоруських дипломатів із європейських столиць. "Ми не повинні дозволяти, щоб люди, причетні до порушень прав людини та воєнних злочинів, прикривалися дипломатичним імунітетом", - заявив політик.

"Білоруси не хочуть воювати заради російських інтересів"

Водночас євродепутати закликають робити чітку різницю між білоруським режимом і білоруським народом. "Лукашенко - це слуга Путіна, і його залежність від Росії дуже сильна, але він приховує, що більшість білорусів виступають проти війни з Україною і не хочуть воювати з українцями заради російських інтересів", - заявила депутатка від Чехії (ЄНП) Міхаела Шойдрова.

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А Раса Юкнявічене нагадала присутнім про білоруський батальйон Кастуся Калиновського, який воює на боці України, та про білоруських волонтерів, які допомагають українцям, зазначивши, що "це є проявом справжньої волі народу Білорусі". Депутатка також закликала ЄС формалізувати відносини із білоруською опозицією під керівництвом Світлани Тихановської. "Демократична Білорусь - реальність, але спочатку ми маємо допомогти Україні виграти цю війну", - заявила Юкнявічене.