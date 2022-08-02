Тихановська про участь Білорусі у війні в Україні

КонфліктиЄвропаТихановська про участь Білорусі у війні в Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиЄвропа12.08.202212 серпня 2022 р.Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю DW розповіла, чому Лукашенко намагається погрожувати Україні, чи налаштована білоруська армія на війну, а також про репресії в країні та політику Німеччини щодо Білорусі. https://www.dw.com/uk/tykhanovska-pro-uchast-bilorusi-u-viini-v-ukraini-i-lukashenka/video-62712409Реклама