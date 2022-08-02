Тихановська про участь Білорусі у війні в Україні

12.08.2022 12 серпня 2022 р.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю DW розповіла, чому Лукашенко намагається погрожувати Україні, чи налаштована білоруська армія на війну, а також про репресії в країні та політику Німеччини щодо Білорусі.