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Війська РФ намагаються охопити Покровськ - ОСУВ "Хортиця"

Степан Смишляєв
2 січня 2025 р.

Міських боїв у Покровську наразі немає, але війська РФ намагаються просуватися у прилеглих населених пунктах, повідомив речник ОСУВ "Хортиця".

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Українська артилерія біля Покровська, жовтень 2024 року
Міських боїв у Покровську наразі немає, але війська РФ намагаються охопити місто (фото з архіву)Фото: Maciek Musialek/Anadolu(picture alliance´

Російські війська не увійшли у Покровськ Донецької області, але намагаються просуватися у прилеглих населених пунктах, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов у четвер, 2 січня, в ефірі національного телемарафону.

"Міських боїв у місті (Покровськ - Ред.) немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити місто через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися й бити надалі так, щоб обійти місто. Плюс активна дія БпЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена там, в районі міста Покровськ" - розповів він.

Трегубов додав, що росіяни вже зав'язли у міських боях на низці інших напрямків, зокрема у Часовому Яру й Кураховому, тому наразі не хочуть йти у прямий штурм ще й у Покровську, адже місто "достатньо велике й укріплене".

"На бої в Покровську ворог зараз не розраховує, а намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки", - зазначив він.

Трегубов: Покровський напрямок - найгарячіший

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що війська РФ не припиняють спроб наступати в районі Покровська, лише 1 січня Збройні сили України зупинили 38 штурмових і наступальних дій росіян.

"Це найгарячіший з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от Курахівський та Времівський, теж залишаються дуже гарячими. Це - головна точка докладання зусиль нашого противника і, відповідно, головна точка відбиття цих зусиль з нашого боку", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського також зауважив, що війська РФ не припиняли штурмів на Донеччині ані 31 грудня, ані 1 січня.

"Найбільше за добу - Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках", - зазначив він.

Зеленський також повідомив, що обговорив з Сирським захист Херсонської області і ситуацію на Курщині, де ЗСУ відбивають "більш ніж 30 російських атак щодоби".

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