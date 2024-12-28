Сирський: За 2024 рік Росія втратила 421 тисячу військових

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що у 2024 році російські сили зазнали найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що війська РФ протягом 2024 року у боях проти Сил оборони України втратили понад 421 тисячу військових - вбитими і пораненими.

"Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових", - заявив він після наради щодо підсумків діяльності ЗСУ за 2024 рік.

Даних щодо втрат українського війська Сирський не навів. Зазначимо, що ні України, ні Росія зазвичай не розголошують масштаби втрат у бойових діях. Однак на початку грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ зукраїнського боку загинули 43 тисячі військовослужбовців, ще 370 тисяч - зазнали поранень. Водночас, за його словами, близько половина поранених українських військових повертаються у стрій.

Сирський: 2024 - рік випробування міцності

Водночас головнокомандувач ЗСУ визнав, що 2024 рік для українських оборонців видався "складним випробуванням нашої міцності". "Попри все ми вистояли і продовжуємо боротьбу - стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, закоема і засобами DeepStrike"- наголосив Сирський в дописі у Facebook.

Зокрема він відзначив, що у 2024 році були створені Сили безпілотних систем ЗСУ, а обсяги постачання підрозділам безпілотників зросли у 19 разів порівняно з минулим роком. "Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза", - наголосив він.

Також в Україні розширили терміни базової підготовки мобілізованих, адже якісний вишкіл, за словами Сирського, є умовою для збереження життів українських воїнів.

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