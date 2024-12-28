Bloomberg: ЗСУ можуть піти з Курської області у 2025 році

Джерела видання пояснюють свої прогнози нестачею солдатів у лавах ВСУ та невизначеністю щодо майбутніх поставок західної зброї. На їхню думку, це може послабити позиції Києва на переговорах щодо перемир'я.

Україна може втратити захоплені нею території в Курській області РФ протягом кількох місяців, повідомило у п'ятницю, 27 грудня, Bloomberg з посиланням на кількох офіційних осіб США, які говорили за умови анонімності. Видання нагадує, що ЗСУ вже втратили контроль над половиною території, яку вони зайняли влітку цього року. Його співрозмовники побоюються, що це може послабити позицію Києва на можливих переговорах про припинення вогню з Росією.

За словами джерел Bloomberg, це пов'язано з нестачею солдатів у лавах ЗСУ та невизначеністю щодо майбутніх постачань зброї зі США та від інших союзників. Тому українські військові, ймовірно, зможуть утримувати територію в Курській області до весни, а потім будуть змушені відступити або наразитися на ризик бути оточеними. Два співрозмовники висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський надасть наказ про відступ із регіону своєчасно, щоб уникнути великих втрат.

"Українські солдати протрималися довше, ніж очікувалося"

На думку американських чиновників, українці протрималися в Курській області значно довше, ніж очікувалося, частково завдяки дозволу США використовувати американські ракети для ударів углиб території РФ, тому їхній відступ звідти все ще можна розглядати як тактичний успіх.

Українська операція в Курській області показала, що кордон РФ не повністю захищений і може бути знову прорваний в інших місцях, а також використання американської зброї в Росії не призводить до катастрофічної ескалації війни, заявив Bloomberg у свою чергу експерт з Росії в Інституті вивчення війни Джордж Баррос. На його думку, крім того, це продемонструвало, що "війна не безнадійно зайшла в глухий кут, а дійсно дуже динамічна".