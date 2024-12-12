Сирський про Покровський напрямок: Бої виключно жорсткі

На Покровському напрямку на Донеччині тривають жорсткі бої, сили російської армії переважать ресурси Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 12 грудня. За його словами, це вимагає ухвалення нестандарних рішень для підвищення стійкості оборони українських сил.

"На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед у живій силі, противником. Доводиться ухвалювати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер", - написав він у Telegram.

За словами Сирського, російська сторона кидає вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону українських військ. Однак українські воїни "проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат", наголосив головнокомандувач ЗСУ. "У таких умовах наша головна задача - посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їхнім постійним підвезенням", - зазначив він.

Сирський повідомив, що на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. "Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження", - наголосив він.

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Генштаб ЗСУ: Ситуація на фронті залишається складною

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ зранку у четвер, на Покровському напрямку українські оборонці зупинили 40 наступальних дій російських військових. Війська РФ намагалися штурмувати українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

Війська РФ активно застосовують авіацію у бойових діях на Покровському напрямку, додали в ГШ ЗСУ.

Загалом по всій лінії фронту протягом минулої доби було зафіксовано 203 бойових зіткнення. "Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, продовжує атаки наших позицій. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат", - наголосили в Генштабі ЗСУ.