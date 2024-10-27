ГШ про ситуацію під Покровськом: Важка, але під контролем

Війська РФ інтенсивно атакують ЗСУ на Покровському напрямку, але ситуація там контрольована, кажуть у Генштабі. Водночас ISW повідомляє про просування російських сил у цій зоні.

Російські війська інтенсивно атакують українських військових на Покровському напрямку на Донеччині. Упродовж доби російські війська здійснили там 40 штурмових та наступальних дій, йдеться у зведення Генерального штабу ЗСУ увечері суботу, 26 жовтня.

Найбільша активність російських сил зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири бойових зіткнення на час оприлюднення зведення ще тривали.

"Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

ISW: Війська РФ просунулися поблизу Покровська і Вугледара

Водночас у Інституті вивчення війни (ISW) заявили про незначне просування сил РФ на схід і південний схід від Покровська на тлі продовження наступу у цьому районі. Як йдеться у звіті аналітиків за 26 жовтня, геолокаційні кадри, опубліковані в цей день та напередодні, вказують, що росіяни нещодавно просунулися на східну околицю Новоторецького (на схід від Покровська), на захід від Новогродівки (на південний схід від Покровська), до терикону шахти ім. Коротченка на північний схід від Селидового (на південний схід від Покровська), а також на північ від Олександрополя (на південний схід від Покровська).

Читайте також: "Не вистачає людей". Чи втримають Покровськ новобранці ЗСУ?

Крім того, в ISW фіксують просування РФ і в районі Вугледара на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська просунулися на захід від Побєди (на південний захід від Донецька). Також, на думку аналітиків, кадри штурму росіян за 26 жовтня свідчать, що вони просунулися на північ від Золотої Ниви, а також на північ і північний захід від Пречистівки (обидва - на захід від Вугледара).

За даними аналітиків, наступ РФ триває на південний захід від Донецька та північний схід від Вугледара біля Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки, а також на північ від Вугледара біля Богоявленки.