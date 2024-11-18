  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Зеленський відвідав Покровськ

Дмитро Шварц
18 листопада 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтовий Покровськ у Донецькій області, де зустрівся із бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

https://p.dw.com/p/4n732
Президент України Володимир Зеленський у Донецькій області (архівне фото)
Зеленський відвідав у Покровську розташування 25-ї бригади ЗСУФото: Ukrainian Presidential/ZUMA Wire/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтовий Покровськ у Донецькій області. Як повідомив Зеленський у понеділок, 18 листопада, у розташуванні 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка захищає місто, він поспілкувався із військовими та відзначив їх нагородами. 

"Тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально РФ. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм велику вдячність від усього народу України... Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний ще раз вашій сміливості, вашому досвіду", - заявив президент під час спілкування із бійцями.

Читайте також: Генштаб про Покровський напрямок: Ситуація важка, але під контролем

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) у понеділок, протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 32 штурмових і наступальних дії РФ в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юріївка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

У той же час міноборони РФ у понеділок заявило про захоплення села Новоолексіївка, яка розташовано на відстані 20 кілометрів на південь від Покровська. Аналітичний проєкт DeepState також повідомляє про захоплення Новоолексіївки російськими військами.

Читайте також: DeepState: Війська РФ окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Битва за Покровськ: військові показали, що відбувається у місті (23.10.2024)

Битва за Покровськ: військові показали, що відбувається у місті (23.10.2024)

Війська РФ просуваються до Покровська, але взяти місто не можуть. Це місто має стратегічне значення, адже відкриває доступ до важливих доріг, залізничних сполучень, а також є воротами до сусідньої Дніпропетровщини. Репортаж DW з Покровська.
Конфлікти23 жовтня 2024 р.06:27 хв.
Президент України Володимир Зеленський та обраний президент США Дональд Трамп

Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше

Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше

На думку Володимира Зеленського, з командою Дональда Трампа на чолі США війна закінчиться швидше, бо той обіцяв це американцям. Президент додав, що Україна конструктивно взаємодіє з майбутньою адміністрацією Білого дому.
Конфлікти15 листопада 2024 р.
Засідання Ради Безпеки ООН, вересень 2024 року

Тисяча днів війни: Сибіга виступить на Радбезі ООН

Тисяча днів війни: Сибіга виступить на Радбезі ООН

У Радбезі ООН 18 листопада пройде засідання, на якому обговорюватиметься агресія РФ проти України. Обговорення приурочене до тисячі днів повномасштабного вторгнення РФ.
Конфлікти16 листопада 2024 р.
Більше публікацій