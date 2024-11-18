Зеленський відвідав Покровськ

Президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтовий Покровськ у Донецькій області. Як повідомив Зеленський у понеділок, 18 листопада, у розташуванні 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка захищає місто, він поспілкувався із військовими та відзначив їх нагородами.

"Тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально РФ. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм велику вдячність від усього народу України... Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний ще раз вашій сміливості, вашому досвіду", - заявив президент під час спілкування із бійцями.

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Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) у понеділок, протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 32 штурмових і наступальних дії РФ в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юріївка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

У той же час міноборони РФ у понеділок заявило про захоплення села Новоолексіївка, яка розташовано на відстані 20 кілометрів на південь від Покровська. Аналітичний проєкт DeepState також повідомляє про захоплення Новоолексіївки російськими військами.

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