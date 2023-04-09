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Військові кораблі та вертольоти біля узбережжя Тайваню
Військові кораблі та вертольоти біля узбережжя ТайванюФото: GREG BAKER/AFP
КонфліктиКитай

Війська КНР зімітували під час навчань удар по Тайваню

Олександр Куницький
43 хв. тому

Під час масштабних навчань китайські військові відпрацьовували удар по узбережжю Тайваню. Водночас Вашингтон запевнив, що "уважно стежить за діями Пекіна".

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У рамках масштабних кількаденних маневрів китайські військові симулювали "високоточні удари" по цілях на острові Тайвань та прилеглій акваторії. Про це повідомили в неділю, 9 квітня, китайські державні ЗМІ, передає інформагенція AFP.

Тим часом агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело повідомило про близько 10 китайських і 10 тайванських кораблів, що стягнуті до так званої серединної лінії Тайванської протоки (умовна лінія, що відокремлює Тайвань від материкового Китаю. - Ред.). Згідно з повідомленням міністерства оборони Тайваню, загалом в неділю було виявлено 11 китайських військових кораблів і 70 літаків навколо острова.

Другий день військових навчань Китаю

Масштабні маневри китайської авіації та флоту "Об'єднаний гострий меч" розпочалися 8 квітня й триватимуть до 10 квітня. Їх проводять головно в морських акваторіях навколо острова Тайвань. Китай задіює "далекобійну ракетну артилерію, морські есмінці, ракетні катери, винищувачі ВПС, бомбардувальники, засоби радіопротидії та заправники", зазначили раніше у Східній зоні бойового командування Народно-визвольної армії Китаю. У Пекіні назвали маневри "суворим застереженням" владі Тайваню.

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Водночас ці військові навчання зустріли осуд з боку Тайбея і заклики до стриманості з боку Вашингтона, який заявив, що "уважно стежить за діями Пекіна". Очікується, що в понеділок навчання КНР включатимуть бойові тренування біля узбережжя китайської провінції Фуцзянь, приблизно за 80 кілометрів на південь від островів Мацу на Тайвані та за 190 кілометрів від Тайбея.

Візит Цай Інвень до США

Китай раніше заявив протест у зв'язку із зустріччю спікера палати представників американського Конгресу Кевіна Маккарті та глави адміністрації Тайваню Цай Інвень, що відбулася в США. "Цей крок серйозно порушує принцип "одного Китаю", завдає серйозної шкоди суверенітету і територіальній цілісності країни і посилає хибний сигнал прихильникам "незалежності Тайваню", - йшлося в заяві МЗС КНР від 6 квітня. У китайському МЗС також звинуватили США в тривалому "порушенні своїх зобов'язань і продовженні транскордонних провокацій у вигляді офіційних обмінів із Тайванем, продажу зброї та військових союзів".

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Республіканець Маккарті прийняв Цай Інвень у Каліфорнії, у президентській бібліотеці Рональда Рейгана в місті Сімі-Веллі неподалік від Лос-Анджелеса. Як зазначає агентство Reuters, це - перша зустріч такого рівня на американській території з 1979 року. "Ми сильніші, коли ми разом. Тайвань вдячний Сполученим Штатам за те, що вони на нашому боці і підтримують зусилля щодо захисту нашого способу життя", - заявила на зустрічі глава адміністрації Тайваню. Спікер нижньої палати Конгресу, зі свого боку, наголосив на необхідності продовжити постачання зброї Тайваню, а також розвивати економічну співпрацю, особливо у сфері торгівлі та технологій.

Конфлікт між США і Китаєм через Тайвань питання часу?

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Військові кораблі та вертольоти біля узбережжя Тайваню

Війська КНР зімітували під час навчань удар по Тайваню

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