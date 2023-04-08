Китай почав масштабні навчання біля Тайваню

Навчання збройних сил КНР біля Тайваню триватимуть три дні. Пекін називає їх "суворим попередженням". Тим часом очільниця адміністрації Тайваню, як цього тижня відвідала США, підтвердила подальшу співпрацю з Вашингтоном.

Збройні сили Китаю розпочали триденні військові навчання "Об'єднаний гострий меч" у морі біля острова Тайвань, повідомили у суботу, 8 квітня, у Східній зоні бойового командування армії Китаю.

Пекін спрямовує літаки, кораблі та персонал у "морські райони та повітряний простір Тайванської протоки, поблизу північного та південного узбережжя острова, а також на схід від острова", йдеться у повідомленні.

"Оперативна група одночасно організовуватиме патрулювання та наступ навколо острова Тайвань, формуючи позицію всебічного оточення та стримування", - зазначила державна телерадіомовна компанія CCTV.

Китай задіює "далекобійну ракетну артилерію, морські есмінці, ракетні катери, винищувачі ВПС, бомбардувальники, засоби радіопротидії та заправники", додали там. У Пекіні назвали маневри "суворим попередженням" Тайбею.

В міністерстві оборони Тайваню повідомили, що біля острова виявлено вісім китайських військових кораблів і 42 винищувачі, пише AFP.

Тайвань продовжуватиме співпрацю з США

Тим часом голова адміністрації Тайваню Цай Інвень, яка напередодні повернулася зі США, підтвердила продовження співпраці з Вашингтоном. Тайвань "продовжуватиме працювати з США та іншими країнами-однодумцями, щоб спільно захищати цінності свободи і демократії", сказала Цай на зустрічі з високопосадовцями американського Конгресу в Тайбеї.

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Візит Цай Інвень до США

Китай раніше висловив протест у зв'язку з зустріччю спікера Палати представників американського Конгресу Кевіна Маккарті і голови адміністрації Тайваню Цай Інвень, що відбулася в США 5 квітня. "Цей крок серйозно порушує принцип "одного Китаю", завдає серйозної шкоди суверенітету та територіальній цілісності країни і надсилає хибний сигнал прихильникам "незалежності Тайваню", - йшлося у заяві міністерства закордонних справ КНР.

У китайському МЗС також звинуватили США у тривалому "порушенні своїх зобов'язань та продовженні транскордонних провокацій у вигляді офіційних обмінів з Тайванем, продажу зброї та військових союзів".

Республіканець Маккарті прийняв Цай Інвень у президентській бібліотеці Рональда Рейгана у місті Сімі-Веллі неподалік Лос-Анджелеса. Як повідомляє агентство Reuters, це була перша зустріч такого рівня на американській території з 1979 року.

"Ми сильніші, коли ми разом. Тайвань вдячний Сполученим Штатам за те, що вони на нашому боці і підтримують зусилля щодо захисту нашого способу життя", - заявила на зустрічі голова адміністрації Тайваню. Спікер нижньої палати Конгресу своєю чергою наголосив на необхідності продовжити постачання зброї Тайваню, а також розвивати економічне співробітництво, особливо у сфері торгівлі та технологій.

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