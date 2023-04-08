  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Китайській воєнний корабель під час навчань біля Тайваню
Збройні сили Китаю розпочали триденні військові навчання у морських акваторіях навколо острова ТайваньФото: Thomas Peter/Reuters
ПолітикаКитай

Китай почав масштабні навчання біля Тайваню

Степан Смишляєв
48 хв. тому

Навчання збройних сил КНР біля Тайваню триватимуть три дні. Пекін називає їх "суворим попередженням". Тим часом очільниця адміністрації Тайваню, як цього тижня відвідала США, підтвердила подальшу співпрацю з Вашингтоном.

https://p.dw.com/p/4Ppss

Збройні сили Китаю розпочали триденні військові навчання "Об'єднаний гострий меч" у морі біля острова Тайвань, повідомили у суботу, 8 квітня, у Східній зоні бойового командування армії Китаю.

Пекін спрямовує літаки, кораблі та персонал у "морські райони та повітряний простір Тайванської протоки, поблизу північного та південного узбережжя острова, а також на схід від острова", йдеться у повідомленні.

"Оперативна група одночасно організовуватиме патрулювання та наступ навколо острова Тайвань, формуючи позицію всебічного оточення та стримування", - зазначила державна телерадіомовна компанія CCTV.

Китай задіює "далекобійну ракетну артилерію, морські есмінці, ракетні катери, винищувачі ВПС, бомбардувальники, засоби радіопротидії та заправники", додали там. У Пекіні назвали маневри "суворим попередженням" Тайбею.

В міністерстві оборони Тайваню повідомили, що біля острова виявлено вісім китайських військових кораблів і 42 винищувачі, пише AFP.

Тайвань продовжуватиме співпрацю з США

Тим часом голова адміністрації Тайваню Цай Інвень, яка напередодні повернулася зі США, підтвердила продовження співпраці з Вашингтоном. Тайвань "продовжуватиме працювати з США та іншими країнами-однодумцями, щоб спільно захищати цінності свободи і демократії", сказала Цай на зустрічі з високопосадовцями американського Конгресу в Тайбеї.

Читайте також: Візит депутатів Бундестагу до Тайваню: Китай провів військові навчання

Візит Цай Інвень до США

Китай раніше висловив протест у зв'язку з зустріччю спікера Палати представників американського Конгресу Кевіна Маккарті і голови адміністрації Тайваню Цай Інвень, що відбулася в США 5 квітня. "Цей крок серйозно порушує принцип "одного Китаю", завдає серйозної шкоди суверенітету та територіальній цілісності країни і надсилає хибний сигнал прихильникам "незалежності Тайваню", - йшлося у заяві міністерства закордонних справ КНР.

У китайському МЗС також звинуватили США у тривалому "порушенні своїх зобов'язань та продовженні транскордонних провокацій у вигляді офіційних обмінів з Тайванем, продажу зброї та військових союзів".

Республіканець Маккарті прийняв Цай Інвень у президентській бібліотеці Рональда Рейгана у місті Сімі-Веллі неподалік Лос-Анджелеса. Як повідомляє агентство Reuters, це була перша зустріч такого рівня на американській території з 1979 року.

"Ми сильніші, коли ми разом. Тайвань вдячний Сполученим Штатам за те, що вони на нашому боці і підтримують зусилля щодо захисту нашого способу життя", - заявила на зустрічі голова адміністрації Тайваню. Спікер нижньої палати Конгресу своєю чергою наголосив на необхідності продовжити постачання зброї Тайваню, а також розвивати економічне співробітництво, особливо у сфері торгівлі та технологій.

Читайте також: Адміністрація Байдена схвалила продаж зброї Тайваню на 180 мільйонів доларів

Конфлікт між США і Китаєм через Тайвань питання часу?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Блінкен не бачить підстав для перемовин про перемир'я

Політика3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика6 квітня 2023 р.
external

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Конфлікти6 квітня 2023 р.03:01 хв.
external

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Політика6 квітня 2023 р.02:22 хв.
external

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Суспільство6 квітня 2023 р.03:51 хв.
На головну сторінку