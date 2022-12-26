У повітряний простір Тайваню увійшли військові літаки КНР

За минулу добу навколо Тайваню виявлено 71 літак китайських повітряних сил, заявило у понеділок, 26 грудня, тайванське міністерство оборони. За його даними, 47 літаків перетнули серединну лінію в Тайванській протоці, опинившись у розпізнавальній зоні ППО Тайваню. У відомстві також зазначили, що поруч з островом було зафіксовано сім кораблів ВМС Китаю. Тайванська інформагенція CNA повідомила, що це наймасштабніше вторгнення китайських ВПС.

Напередодні Пекін провів військові навчання в морі та повітряному просторі поблизу Тайваню, під час яких проходили, зокрема, тренування з нанесення ударів. Згідно з відомостями тайванського міноборони, в районі острова помітили вісім літаків і три кораблі КНР. Останнім часом про подібну активність влада Тайваню повідомляє кілька разів на тиждень.

У Пекіні пояснили, що маневри стали "рішучою відповіддю на змову, що набирає обертів, і провокації з боку США і тайванської влади". Тайбей, зі свого боку, заявив, що Китай "має намір зруйнувати мир у регіоні і намагається залякати тайванський народ".

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Посилення напруженості між Китаєм і Тайванем

Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією, що є частиною КНР. Не визнає незалежність Тайваню і переважна більшість членів світової спільноти, включно зі США та Німеччиною.

Водночас 23 мільйони тайванців уже давно вважають себе незалежними. Напруженість у відносинах між КНР і Тайванем останнім часом посилилася після візиту на цей острів спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, американських конгресменів і представників інших держав, зокрема Німеччини. Китай у відповідь розширив військову активність у районі Тайваню, щоб посилити тиск на керівництво в Тайбеї.

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Сі Цзіньпін пригрозив Тайваню військовою силою

У жовтні голова КНР Сі Цзіньпін пригрозив Тайваню військовою силою. "Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів", - заявив він на з'їзді Комуністичної партії Китаю. При цьому Сі Цзіньпін зазначав, що загроза застосування військової сили спрямована проти іноземного втручання і "невеликої кількості" прихильників незалежності, а не проти "населення Тайваню".

У відповідь на це в Тайбеї заявили, що острів не відмовиться від суверенітету і не піде на компроміси в питаннях свободи і демократії. Народ Тайваню однозначно відкидає ідею Пекіна про "одну країну, дві системи", повідомили в офісі голови місцевої адміністрації Цай Інвень.