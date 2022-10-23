Депутати Бундестагу ФРН знову відвідали Тайвань

Члени комітету Бундестагу з прав людини планують зустрітися з головою адміністрації Тайваню. Офіційний Пекін засудив попередній візит німецьких депутатів на Тайвань.

Члени комітету німецького Бундестагу з прав людини вдруге за місяць прибули з візитом на Тайвань, повідомляє агентство dpa в неділю, 23 жовтня. Офіційний Пекін протестував проти першого візиту депутатів на початку місяця.

Делегацію з шести парламентаріїв, членів комітету Бундестагу з прав людини та гуманітарної допомоги, очолює Петер Гайдт (Peter Heidt) з Вільної демократичної партії (ВДП). Візит покликаний продемонструвати готовність до тісної співпраці "в ім'я незалежності Тайваню", підкреслив він.

На 24 жовтня у парламентаріїв призначено зустріч із керівником місцевої адміністрації Цай Інвень, головою зовнішньополітичного відомства Джозефом Ву, а також очільниками відомств юстиції та цифрових технологій.

Читайте також: Чи зможе Тайвань самостійно захистити себе від Китаю?

Попередня делегація законодавців Німеччини перебувала на Тайвані з 2 по 6 жовтня."Тайвань - невіддільна частина китайської території, уряд КНР - єдиний легітимний уряд усього Китаю", - заявив тоді представник МЗС КНР, закликавши німецьких депутатів поважати принцип "одного Китаю", негайно припинити контакти з "сепаратистськими силами", що виступають за незалежність Тайваню, та не надсилати сепаратистам "неправдиві сигнали".

Напруженість між Пекіном і Тайбеєм

У Пекіні вважають Тайвань своєю територією. У відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на початку серпня Китай розпочав масштабні військові маневри й продовжує нарощувати угруповання військових кораблів і літаків поблизу острова.

Напередодні на з'їзді Комуністичної партії Китаю 2300 делегатів уперше проголосували за включення до статуту партії поняття "опір незалежності Тайваню".Документ раніше лише закликав до "возз'єднання" з острівною територією.

Голова КНР Сі Цзіньпін на з'їзді партії знову пригрозив Тайваню військовою силою. Китай прагне мирного "возз'єднання", але "ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили. Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів", - заявив він.