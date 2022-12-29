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Китайські літаки біля острову Тайвань
Китайські літаки біля острову ТайваньФото: Gong Yulong/Xinhua/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У Байдена схвалили продаж зброї Тайваню на 180 млн доларів

Роман Губа
1 год. тому

У США схвалили продаж протитанкових систем Тайваню на тлі зростання напруження з боку Китаю.

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Адміністрація президента США Джо Байдена у середу, 28 грудня, схвалила продаж Тайваню протитанкової системи дистанційного мінування Volcano, повідомляє агенція AP. Вартість системи та супутнього обладнання становить 180 мільйонів доларів США.

"Цей продаж служить на користь національних, економічних інтересів та безпекових інтересів США, яка підтримує постійні зусилля отримувача щодо модернізації своїх збройних сил та підтримання надійного оборонного потенціалу", - йдеться у заяві Держдепартаменту.

Система Volcano здатна розкидати протитанкові та протипіхотні міни як з наземних транспортних засобів, так і з гелікоптерів.

Маневри поблизу берегів Тайваню

25-26 грудня Пекін проводив масштабні військові навчання в морі та повітряному просторі поблизу Тайваню, в яких взяли участь 71 літак і сім кораблів. За цей час 47 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між Китаєм і Тайванем, і увійшли до розпізнавальної зони засобів протиповітряної оборони (ППО) Тайбею.

У Пекіні ці маневри назвали "рішучою відповіддю на нинішню ескалацію та провокацію США та Тайваню ", маючи на увазі нещодавно підписаний Байденом закон про витрати на оборону, в якому Китай називається стратегічним викликом. Цей документ передбачає посилення співпраці з Тайванем у сфері безпеки та вимагає розширення співпраці з Індією щодо нових оборонних технологій, уточнює AP.

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Збройні сили Китаю часто використовували масштабні військові навчання як демонстрацію сили у відповідь на дії уряду США, спрямовані на підтримку Тайваню. У серпні КНР провела великі військові навчання з бойовою стрільбою у відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

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