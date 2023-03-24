Від Z до свастики: заборонені символи в Німеччині

Чоловік у футболці з літерою Z прийшов у Німеччині на роботу - і тепер має сплатити за це штраф. DW пояснює, яке юридичне підґрунтя має ця історія та які ще символи і жести заборонені у ФРН.

Демонстрація "розпізнавальних знаків антиконституційних та терористичних організацій" у Німеччині заборонена. Так написано в Кримінальному кодексі країни. Є деякі винятки з цього правила. Приміром, якщо символи використовують із метою просвіти, для боротьби з антиконституційними діями, у наукових, освітніх чи журналістських цілях, а також у мистецтві чи в інших схожих випадках. Тож і цей матеріал під заборону не підпадає.

Літера Z

Нещодавній випадок із літерою Z, яку Росія використовує для пропаганди у війні в Україні, - радше виняток, адже тут не йдеться про офіційно визнану в Німеччині "антиконституційну чи терористичну організацію. Німець російського походження був змушений сплатити 1500 євро штрафу, після того як з'явився на робочому місці поблизу Вісбадена у футболці з літерою Z, повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Літера Z на російській військовій техніці в перші дні війни Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Позаяк сторони досягли згоди щодо сплати штрафу, суддя закрила справу. І хоча літера Z сама по собі не є забороненим символом у Німеччині, а також немає судових рішень вищих інстанцій, на які можна було б орієнтуватися, у Вісбадені публічну демонстрацію Z трактують як злочин, посилаючись на те, що цей символ є придатним для того, щоб "порушити громадський порядок", пояснила суддя.

Свастика

Більшість заборонених у Німеччині символів пов'язані з періодом націонал-соціалізму. Найвідоміших із них, певно, є свастика, хоч їй і набагато більше років і вона в жодному разі не є винаходом нацистів. Як і всі інші нацистські символи, свастика символізує людиноненависницьку та расистську ідеологію, а тому зазвичай її демонстрація на публіці протизаконна.

Свастику в Німеччині можна демонструвати в виключних випадках, приміром, в музеї Фото: Sascha Steinach/picture alliance

Але є винятки, приміром, ці свастики на рукавах уніформи часів націонал-соціалізму в одному з німецьких музеїв. У цьому випадку демонстрація свастики слугує просвітницьким цілям. Дозволено демонструвати свастику також тоді, коли однозначно видно, що йдеться про несприйняття нацизму та його символів. Прикладом може бути перекреслена свастика.

Зображення Гітлера

Зображення диктатора Адольфа Гітлера за часів націонал-соціалізму були в Німеччині повсюдними. Їх можна було побачити, приміром, в кожній офіційній установі, на поштових марках чи монетах.

Публічна демонстрація зображення Гітлера передбачає в Німеччині покарання Фото: Matthias Balk/picture alliance/dpa

Вони були уособленням партії Гітлера - НСДАП - та всієї нацистської держави. Поширення зображення голови Гітлера, приміром, як на цій чашці, протизаконно. Причому незалежно від того, чи використовується воно з антиконституційними намірами, чи ні.

Руни СС

"Захисні загони", або СС (SS - скорочення від німецького Schutzstaffel), були найважливішим органом терору та утисків нацистського режиму. Загони СС відповідальні за безпрецедентні воєнні злочини і відігравали ключову роль у функціонуванні концтаборів та Голокості. Під час Нюрнберзького процесу, на якому судили нацистських злочинців, СС було визнано злочинною організацією.

Заборонений символ СС - так звані зіг-руни Фото: Sammlung Foedrowitz/akg-images/picture alliance

Символ СС, що складається з двох так званих зіг-рун, було заборонено після Другої світової війни, так само, як і інші символи СС - прапори, відзнаки, уніформи, слогани, привітання та пісні. Подвійне S у Німеччині заборонене також на номерних знаках авто.

Нацистське вітання

Під заборону в Німеччині може потрапити також жест. Приміром, нацистське вітання. Піднята під кутом близько 45 градусів з розпрямленою долонею рука в часи Адольфа Гітлера була символом культу особи диктатора. Жест здебільшого супроводжували слова "Heil Hitler" ("Хай живе Гітлер") або "Sieg Heil" ("Хай живе перемога"). Зараз у Німеччині такий жест, який часто використовують неонацисти, заборонений.

Нацистське вітання - заборонений у Німеччині жест Фото: Jens Kalaene/ZB/picture alliance

Виняток становить використання цієї форми вітання у документальних фільмах, театральних виставах або ж коли має місце пряме і однозначне дистанціювання від нацистського режиму. Утім, неонацисти часто використовують видозмінені варіанти нацистського вітання, аби обійти заборону. Але в Кримінальному кодексі Німеччини зазначено, що заборона поширюється і на випадки, коли видозмінена форма настільки схожа на оригінал, що їх "легко сплутати".

Прапор "Ісламської держави"

Ісламістські терористичні організації на кшталт "Аль-Каїди" чи "Ісламської держави" (ІД) у Німеччині заборонені. Це стосується і прапора ІД, який у Німеччині ще називають "чорним банером". Як символ антиконституційної організації цей прапор перебуває під забороною з 2014 року.

Прапор терористичної організації "Ісламська держава" - під забороною в Німеччині з 2014 року Фото: Uncredited/Militant website/AP/dpa/picture alliance

Тоді заборону дехто критикував за те, що написи на прапорі арабською "Немає бога, крім бога" і "Мохамед - пророк бога", мовляв, є символом віри в ісламі та підпадають під захист конституції, яка гарантує свободу віросповідань. МВС Німеччини у відповідь роз'яснило, що заборона спрямована не на ісламську символіку загалом, а на її використання "Ісламською державою" для антиконституційних цілей.

Прапор "Робітничої партії Курдистану"

"Робітнича партія Курдистану" (РПК, або латинкою з курдської - PKK), яка бореться за автономію Курдистану в Туреччині, зокрема, за допомогою терактів, визнана в Німеччині та всьому Євросоюзі терористичною організацією.

Робітнича партія Курдистану визнана в Німеччині терористичною організацією Фото: Julien Mattia/Le Pictorium/MAXPPP/picture alliance/dpa

Тож забороненою в країні є як сама організація, так і її символіка. Публічно демонструвати прапор РПК у Німеччині протизаконно. Тим не менш, її час від часу можна помітити під час мітингів.