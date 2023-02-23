Поліція ФРН боротиметься з символом "Z" на демонстраціях

На заходах до річниці вторгнення РФ в Україну німецька поліція буде пильнувати, аби не використовували символ "Z". Правоохоронці не виключають провокацій і посилять захист осель українських біженців.

Під час можливих проросійських демонстрацій, присвячених річниці вторгнення Росії в Україну, поліція Німеччини запобігатиме використанню російського пропагандистського символу "Z", заявив голова профспілки поліції ФРН Йохен Копельке (Jochen Kopelke) в інтерв'ю газеті Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в четвер, 23 лютого.

За його словами, поліція готується до проведення мітингів та автопробігів, присвячених річниці. При цьому загалом очікується більше учасників на масових заходах на підтримку України, ніж на проросійських демонстраціях. Поліція не виключає можливих зіткнень між прихильниками дій РФ і тими, хто підтримує Україну.

"Зустріч двох сторін, безперечно, буде дуже емоційною", - зауважив голова профспілки. У цій ситуації поліція зобов'язана виконувати своє завдання щодо захисту свободи зборів, додав він.

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Особлива увага - охороні житла українських біженців

Копельке також зазначив, що особливу увагу поліція приділятиме охороні гуртожитків та інших закладів, де мешкають біженці з України, оскільки там можливі провокації учасників проросійських демонстрацій.

Після початку російського вторгнення в Україну літера Z поряд із літерою V фактично стала офіційною символікою цієї війни. Спочатку ці літери були помічені на російській військовій техніці, а потім влада та офіційна пропаганда почали використовувати ці символи для демонстрації підтримки російської армії та її дій в Україні. Низка федеральних земель Німеччини запровадила кримінальну відповідальність публічну демонстрацію символу "Z".

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