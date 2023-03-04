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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн під час відвідин музею пам'ять жертв Голокосту
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн під час відвідин музею пам'ять жертв ГолокостуФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У ФРН планують прибрати з законів терміни нацистських часів

Степан Смишляєв
3 год. тому

В низці законів і підзаконних актів ФРН досі використовується термінологія часів правління нацистів і це необхідно виправити, вважає міністр юстиції Марко Бушманн.

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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) планує прибрати з законодавства країни всю термінологію, що залишилися з часів влади в країні Націонал-соціалістичної робітничої партії. Про це він заявив у коментарі недільному випуску Die Welt, з яким агенція dpa ознайомилась в суботу, 4 березня.

За словами міністра, в низці законів та підзаконних актів країни досі використовується подібна термінологія та навіть згадується "рейх". Зокрема, вона вживається в законодавстві про банківську діяльність, практику альтернативної медицини та навіть у Кримінальному кодексі. "Моя мета - усунути ці доконституційні пережитки", - наголосив Бушманн.

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Міністр, який представляє Вільну демократичну партію (ВДП), розраховує, що інші колеги по коаліції підтримають відповідні рішення. і необхідні зміни почнуть вноситися вже цього року. "Загалом я поставив собі за мету в цьому році оновити всю особливу частину Кримінального кодексу", - повідомив він.

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