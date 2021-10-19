Верховна Рада змінила статус НАБУ

Верховна рада України у вівторок, 19 жовтня, змінила статус Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. За ухвалення відповідного закону проголосували 304 народні депутати.

Директора НАБУ тепер призначатиме Кабмін

Згідно з документом, Кабмін не зможе втручатися в діяльність НАБУ, а також скасовувати акти бюро, надавати вказівки чи доручення щодо діяльності Бюро або кримінальних проваджень.

Однак уряд зможе призначати і звільняти директора НАБУ - раніше це робив президент. Директора бюро може бути відсторонено з посади лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України. Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шестеро осіб. Трьох з них пропонує Кабінет міністрів і ще трьох - уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Згідно з новим законом, міжнародні експерти мають проводити аудит НАБУ, а також самостійно обирати методику та критерії для перевірки.

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Нові повноваження директора НАБУ

До повноважень директора НАБУ належатиме внесення до Кабміну подань про присвоєння рангів державних службовців та внесення президентові подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу НАБУ, а також подання з питань діяльності бюро на засіданнях Кабміну, подання на розгляд Кабміну розроблених НАБУ законопроєктів, актів президента та уряду.

Директор НАБУ утворює, реорганізовує та ліквідовує територіальні управління бюро відповідно до закону про НАБУ. Територіальні управління бюро утворюються і діють як відокремлені підрозділи НАБУ без утворення окремих юридичних осіб.

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У ЄС підтримують зміну статусу НАБУ

Перед голосуванням у Верховній Раді представництво ЄС в Україні закликало підтримати закон про НАБУ. На офіційній сторінці представництва у Twitter зазначили, що закон "гарантує незалежність та ефективність НАБУ, що критично важливо для досягнення помітних результатів у боротьбі з топкорупцією, і ЄС розраховує на відданість Верховної Ради цій боротьбі”.

Нагадаємо, 16 вересня 2020 року Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ. Йдеться про повноваження президента України, зокрема, утворювати НАБУ, а також призначати та звільняти директора бюро. А в кінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ в 2015 році.

17 вересня речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано відреагував на таке рішення КСУ. Він зазначив, що у Євросоюзі взяли до уваги рішення. Стано такоже додав, що "наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та привести його у відповідність до Конституції якомога швидше", - зазначив Стано.