Верховна Рада засудила репресії проти кримських татар у Криму

Верховна Рада України в п'ятницю, 10 вересня, засудила обшуки, викрадення й арешти кримських татар в анексованому Росією Криму. Відповідну заяву щодо "незаконного затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та інших представників кримськотатарського народу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державою-агресором Російською Федерацією" підтримали 293 народних депутати.

У заяві депутати вимагають від Російської Федерації виконувати свої зобов’язання згідно з нормами міжнародного гуманітарного права: припинити переслідування кримськотатарського народу та негайно звільнити затриманих.

Український парламент закликав національні уряди й парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їхні парламентські асамблеї засудити нову хвилю репресій Російської Федерації проти кримськотатарського народу в окупованому Криму і застосувати обмежувальні заходи проти всіх причетних до організації, керівництва та виконання цих злочинів.

Читайте також: ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар

Нагадаємо, 3-4 вересня у Криму співробітники ФСБ РФ провели обшуки і затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова. На акції протесту біля "будівлі ФСБ" у Сімферополі 4 вересня було затримано, за даними української омбудсменки Людмили Денісової, 50 осіб.

Читайте також: США вимагають від Росії негайного звільнення кримських татар

6 вересня в анексованому РФ Криму у Сімферополі було ухвалене судове рішення щодо взяття під варту строком на два місяці Нарімана Джелялова. 7 вересня російські слідчі повідомили, що затримання та арешт Джелялова пов'язані з розслідуванням справи про підрив газопроводу в Криму. Стаття про диверсію передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.