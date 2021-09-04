США вимагають від Росії негайного звільнення кримських татар

У США засудили останні арешти у Криму кримських татар і зажадали від РФ негайного їх звільнення. Про це в суботу, 4 вересня, повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці в Facebook.

"Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла і інших кримськотатарських активістів. Росія повинна негайно звільнити цих активістів і всіх українських політв'язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що що протягом 3-4 вересня співробітники ФСБ в Криму затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла (Джелялова). Президент України Володимир Зеленський закликав звільнити затриманих. Він пов'язує нову хвилю затримань кримських татар в анексованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи".

Після затримань під будівлею так званого "управління ФСБ" в Сімферополі 4 вересня зібралися родичі затриманих та інші протестувальники. У підсумку затримали понад 50 протестувальників, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.