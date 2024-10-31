Рада підтримала проєкт держбюджету-2025 у першому читанні

Проєкт бюджету передбачає, що на оборону спрямують понад 2,2 трильйона грн, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це на 46 мільярдів гривень більше, ніж у попередньому бюджеті, наголосив він.

Верховна Рада у четвер, 31 жовтня, в першому читанні підтримала проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Про це повідомили народні депутати від фракції "Голосу" Ярослав Железняк та від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, а також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як наголосив Шмигаль, пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона. "Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей", - зазначив він у дописі в Telegram.

Зокрема, на оборонні потреби спрямують понад 2,2 трильйона гривень, що складає близько 26 відсотків ВВП. "Це на 46 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році", - зазначив Шмигаль.

Загалом видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трильйона гривень, що на 535 мільярдів гривень більше порівняно з 2024 роком, наголосив прем'єр.

Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 мільярда гривень, що на 411 мільярда більше, ніж цього року, повідомив він.

В опозиції критикують проєкт бюджету-2024

Водночас нардеп від опозиційної "Європейської солідарності" Гончаренко заявив, що проєкт цього держбюджету він не підтримував. "Відсутнє підвищення соціальних виплат для будь-яких категорій. Відсутнє збільшення виплат військовим", - заявив він у дописі в Telegram. - Єдине, що вдалось - дотиснути і збити підвищення зарплат прокурорам. Хоч цього не допустили".

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