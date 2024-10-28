Національний кешбек: українці отримали перші виплати

За вересень 10 відсотків відшкодування за придбання українських товарів отримали майже 650 тисяч українців.

Україна виплатила перші кошти за програмою "Національний кешбек". Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За придбання українських товарів у вересні відшкодування отримали майже 646,5 тисячі громадян. Держава витратила на це 37,2 мільйона гривень.

Десята частина учасників програми - люди, старші за 60 років. "Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Тож надаємо громадянам підтримку, заохочуючи їх обирати українські товари", - зазначила Свириденко.

До програми національного кешбеку долучилися понад 2 млн українців

За даними міністерства економіки, станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 мільйона українців.

За жовтень в межах програми нарахували вже 104,6 мільйона гривень кешбеку, що майже втричі перевищує видатки за вересень.

Кешбек доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників. З суми товару повертається 10 відсотків.

Зняти кошти готівкою не можна, але, крім комунальних послуг, можна розрахуватися за медичні, транспортні та інші послуги, або задонатити на потреби української армії.