Венедіктова пояснила причини переїзду у державну резиденцію

Переїзд генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової у державну резиденцію викликаний "винятково міркуваннями безпеки". Вона також не збирається залишатися там надовго, запевнила посадовиця.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова (архівне фото) запевняє, що не планує довго залишатися в державному будинку
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про причини, котрі змусили її переїхати в державну резиденцію, що перебуває на балансі Державного управління справами (ДУС). Про це Венедіктова написала зранку четверга, 1 жовтня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Переїзд у цей будинок - тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так було необхідно вчинити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки", - запевнила генпрокурорка. "Багато чого сталося за останній час, про що я розповісти не можу: від підкинутих дроном политих кров'ю мертвих птахів на балкон мого будинку до куди неприємніших і по-справжньому небезпечних обставин, суть яких я зараз розкривати не маю наміру", - написала Венедіктова.
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Генпрокурорка також запевнила, що не збирається довго залишатися в цьому будинку. "Моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше", - переконана вона. Крім того, Венедіктова визнала, що "ніколи раніше у своєму житті не мешкала у будинках, що належать державі".
Сама генпрокурорка впевнена, що жодних законів "не порушувала", переїхавши до резиденції, що належить ДУС. Венедіктова зазначила, що попросила надати методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, а також плати за використання загальних територій. Крім того, чиновниця направила запити до відповідних органів влади з метою "прояснити ситуацію і об'єктивно розібратися в ній".
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"Упевнена, найближчим часом будуть проведені необхідні службові перевірки і у такий спосіб отримані відповіді на поставлені запитання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на вищому рівні, я негайно сама за своєю особистою ініціативою внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тіні сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні", - наголосила генпрокурорка.
Нагадаємо, минулого тижня народний депутат Гео Лерос повідомив, що генпрокурорка Венедіктова мешкає в президентській резиденції в Пущі-Водиці, за яку сплачує лише третину орендної вартості. Решту видатків на утримання маєтку покриваються з державного бюджету, запевняв Лерос. На підтвердження цього він опублікував фрагмент договору про оренду шестикімнатного будинку загальною площею 675,1 кв. м.
Підозру Юрченку підписано у рамках справи про отримання хабара. Раніше Ірина Венедіктова заявляла, що поки не бачить підстав для підписання підозри.