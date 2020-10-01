 Венедіктова пояснила причини переїзду у державну резиденцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

Венедіктова пояснила причини переїзду у державну резиденцію

Переїзд генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової у державну резиденцію викликаний "винятково міркуваннями безпеки". Вона також не збирається залишатися там надовго, запевнила посадовиця.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова (архівне фото) запевняє, що не планує довго залишатися в державному будинку

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про причини, котрі змусили її переїхати в державну резиденцію, що перебуває на балансі Державного управління справами (ДУС). Про це Венедіктова написала зранку четверга, 1 жовтня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Переїзд у цей будинок - тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так було необхідно вчинити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки", - запевнила генпрокурорка. "Багато чого сталося за останній час, про що я розповісти не можу: від підкинутих дроном политих кров'ю мертвих птахів на балкон мого будинку до куди неприємніших і по-справжньому небезпечних обставин, суть яких я зараз розкривати не маю наміру", - написала Венедіктова.

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Генпрокурорка також запевнила, що не збирається довго залишатися в цьому будинку. "Моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше", - переконана вона. Крім того, Венедіктова визнала, що "ніколи раніше у своєму житті не мешкала у будинках, що належать державі".

Чиста перед законом

Сама генпрокурорка впевнена, що жодних законів "не порушувала", переїхавши до резиденції, що належить ДУС. Венедіктова зазначила, що попросила надати методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, а також плати за використання загальних територій. Крім того, чиновниця направила запити до відповідних органів влади з метою "прояснити ситуацію і об'єктивно розібратися в ній".

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"Упевнена, найближчим часом будуть проведені необхідні службові перевірки і у такий спосіб отримані відповіді на поставлені запитання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на вищому рівні, я негайно сама за своєю особистою ініціативою внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тіні сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні", - наголосила генпрокурорка.

Нагадаємо, минулого тижня народний депутат Гео Лерос повідомив, що генпрокурорка Венедіктова мешкає в президентській резиденції в Пущі-Водиці, за яку сплачує лише третину орендної вартості. Решту видатків на утримання маєтку покриваються з державного бюджету, запевняв Лерос. На підтвердження цього він опублікував фрагмент договору про оренду шестикімнатного будинку загальною площею 675,1 кв. м.

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