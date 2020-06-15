Венедіктова підписала підозру народному депутату Юрченку

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату фракції "Слуга народу" Олександру Юрченку.

"Ми разом із прокурорами САП у цій справі провели кілька годин над вивченням матеріалів (наголошую - матеріалів, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я прийняла рішення і, відповідно - водночас відповідальність, підписати народному депутату підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала Венедіктова в четвер, 17 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

15 вересня Венедіктова під час виступу в парламенті заявляла, що поки не бачить підстав для підписання підозри депутату Верховної Ради Олександру Юрченку.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Юрченко, якому інкримінують отримання хабаря, повинен скласти повноваження.

"Я вважаю, що він повинен скласти мандат. Він - депутат-мажоритарник, за нього голосувала велика частина міста Києва, але ми його не можемо змусити", - сказав Арахамія 16 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зеленський очікує більше "показових посадок"

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи "справу Юрченка", заявив, що очікує від НАБУ, САП та Офісу генпрокурора більше "показових посадок".

"Сподіваюся, що НАБУ, САП і Офіс генерального прокурора все-таки почують суспільство і тому будуть працювати значно швидше і продуктивніше, щоб викривати діяльність всіх шукачів вигоди у владі", - написав Зеленський у Facebook.

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"Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат... Це ж не робота заради реклами або піару. Не просто відео, скандал, а потім-тиша. Це про вироки - про ті ж посадках, про які у нас запитують люди в кожному місті. А тому - більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок", - додав він.

У повідомленні Офісу президента України щодо ситуації з Юрченком зазначається, що "з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

Справа нардепа Юрченка

Нагадаємо, 13 вересня депутат ВР Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка.

"Два дні тому НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися нардепу Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами. НАБУ "вело" нардепа не один місяць, зібрало достатньо доказів, але Венедиктова не здає свого нардепа і блокує по ньому санкцію", - написав він.

14 вересня директор НАБУ Артем Ситник підтвердив, що у справі про отримання хабара помічником Юрченка фігурують депутати парламенту.

15 вересня Вищий антикорупційний суд Києва заарештував підозрюваного в отриманні хабара помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень.