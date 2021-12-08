 Великобританія виділить мільярд фунтів стерлінгів на підтримку України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2021

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Новини

Великобританія виділить мільярд фунтів стерлінгів на підтримку України

Британська фінансова підтримка України збільшиться до 3,5 мільярда фунтів стерлінгів. Додатковий мільярд спрямують в сфери інвестицій, торгівлі та безпеки.

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єром Британії Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном у жовтні 2020 року

Великобританія додатково виділить один мільярд фунтів стерлінгів на підтримку України, повідомив увечері середи, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном (прем'єр-міністр Великобританії. - Ред.) торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 мільярда фунтів", - написав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня перебуває з візитом у Великобританії. У своєму Twitter-акаунті він уточнив, що виділений мільярд витратять на проєкти в сферах інфраструктури, охорони здоров’я та чистої енергетики.

Зазначимо, що Великобританія є одним з основних інвесторів в українську економіку. З 2014 року Лондон надає значну допомогу Києву, яка спрямована на внутрішні реформи, підтримку незалежних медіа, належного врядування, подолання наслідків конфлікту, боротьбу з корупцією та розбудову Збройних сил України.

Так, у червні 2021 року Україна й Великобританія домовились про спільне проєктування та будівництво військових кораблів у Сполученому Королівстві та Україні, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз українських військово-морських сил.

Нагадаємо, що обсяг фіндопомоги США Україні на підтримку обороноздатності з 2014 року сягнув 2,5 мільярда доларів.

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