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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його бойовикиФото: CONCORD via REUTERS
ПолітикаВеликобританія

Великобританія внесе ПВК "Вагнер" до списку терористів - ЗМІ

Роман Губа
4 год. тому

Британці збираються прирівняти "вагнерівців" до "Ісламської держави" та "Аль-Каїди", повідомляє The Times.

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Великобританія планує внести російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер"до списку терористичних організацій. Про це в ніч на середу, 10 травня, повідомило британське видання The Times.

Як зазначило джерело видання в уряді, після двох місяців юридичної підготовки заборона діяльності організації стала "неминучою" і, ймовірно, буде запроваджена впродовж кількох тижнів.

Заборона "Вагнера" криміналізує приналежність до групи, відвідання її зборів, заклики до її підтримки та публічне носіння її логотипу. Це поставить російську ПВК в один ряд з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою".

Також будуть запроваджені фінансові санкції. Уряд Великобританії не має доказів щодо діяльності "Вагнера" в країні, однак має підозри щодо виведення групою російських грошей після запровадження санкцій проти олігархів і соратників президента РФ Володимира Путіна.

Парламент Франції: "Вагнер" - терористична організація

Напередодні, 9 травня, Національні збори Франції (нижня палата парламенту. - Ред.) одноголосно ухвалили резолюцію щодо класифікації ПВК "Вагнер" як терористичної організації на рівні Європейського Союзу через розстріли її бойовиками цивільних осіб. У резолюції, яка не є обов'язковою до виконання, міститься заклик до французького уряду домагатися дипломатичним шляхом визнання ПВК терористичною організацією.

13 квітня ПВК "Вагнер" внесли до санкційного списку ЄС за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або підривають їх. ПВК "Вагнер" до цього вже перебувала під санкціями Євросоюзу, запровадженими в грудні 2021 року за серйозні порушення прав людини її найманцями. Серед країн, де "вагнерівці" вчиняли "дестабілізуючі дії", - Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка.

Читайте також:США визнали "вагнерівців" міжнародними злочинцями

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