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Євген Пригожин та його бойовики-вагнерівціФото: CONCORD via REUTERS
ПолітикаФранція

Парламент Франції - за визнання ПВК "Вагнер" терористами

Максим Сидоржевський
55 хв. тому

Національні збори Франції закликали уряд країни домагатися визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією на рівні ЄС.

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Французький парламент виступає за те, щоб класифікували російську приватну військову компанію "Вагнер" як терористичну організацію на рівні ЄС через розстріли її найманцями цивільних осіб. Національні збори в Парижі у вівторок, 9 травня, одноголосно ухвалили відповідну резолюцію. 

У документі міститься заклик до французького уряду дипломатичним шляхом домагатися визнання цієї групи терористичною організацією. Втім, резолюція не є обов'язковою до виконання урядом.

ПВК "Вагнер" підозрюють у тортурах і вбивствах цивільних осіб в Україні, а також у Сирії та кількох африканських країнах.

13 квітня ПВК "Вагнер" було додано до санкційного списку Європейського Союзу. Санкції були запроваджені за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або підривають їх.

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ПВК "Вагнер" до цього вже перебувала під санкціями ЄС, які були запроваджені 13 грудня 2021 року за серйозні порушення прав людини в рамках глобального режиму санкцій Євросоюзу в галузі прав людини. Її активи на території Євросоюзу заморожені, а також у ЄС діє загальна заборона надавати цій організації кошти та економічні ресурси. Серед країн, де ПВК Вагнера вчиняла "дестабілізуючі дії", названі Україна (на Донбасі), Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка.

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Парламент Франції - за визнання ПВК "Вагнер" терористами

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