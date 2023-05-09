Парламент Франції - за визнання ПВК "Вагнер" терористами
Максим Сидоржевський
55 хв. тому
Національні збори Франції закликали уряд країни домагатися визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією на рівні ЄС.
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Французький парламент виступає за те, щоб класифікували російську приватну військову компанію "Вагнер" як терористичну організацію на рівні ЄС через розстріли її найманцями цивільних осіб. Національні збори в Парижі у вівторок, 9 травня, одноголосно ухвалили відповідну резолюцію.
У документі міститься заклик до французького уряду дипломатичним шляхом домагатися визнання цієї групи терористичною організацією. Втім, резолюція не є обов'язковою до виконання урядом.
ПВК "Вагнер" підозрюють у тортурах і вбивствах цивільних осіб в Україні, а також у Сирії та кількох африканських країнах.
ПВК "Вагнер" до цього вже перебувала під санкціями ЄС, які були запроваджені 13 грудня 2021 року за серйозні порушення прав людини в рамках глобального режиму санкцій Євросоюзу в галузі прав людини. Її активи на території Євросоюзу заморожені, а також у ЄС діє загальна заборона надавати цій організації кошти та економічні ресурси. Серед країн, де ПВК Вагнера вчиняла "дестабілізуючі дії", названі Україна (на Донбасі), Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка.