Великобританія і США закликали своїх громадян покинути Ліван

Посольства Великобританії та США закликали своїх громадян негайно вилетіти з Лівану на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і радикальним рухом "Хезболла".

Посольства Великобританії та США в Бейруті закликали своїх громадян, які перебувають у Лівані, негайно покинути цю країну на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і ліванським радикальним шиїтським рухом "Хезболла".

Британське посольство рекомендує громадянам вилетіти з Лівану "зараз, поки ще доступні комерційні рейси". За словами міністра закордонних справ Девіда Леммі, "ситуація може швидко погіршитися". Посольство США, зі свого боку, також закликало громадян "забронювати будь-який доступний квиток", навіть якщо пункт призначення рейсу "не цілком відповідає вашим уподобанням".

Лондон посилює дипломатичну та військову присутність у регіоні

Великобританія відправила дипломатів у близькосхідний регіон, включно з Ліваном, для допомоги співробітникам посольств і "швидкого реагування" на запити британських громадян. Військовослужбовці Великобританії в регіоні "перебувають у процесі розгортання", йдеться в повідомленні.

Раніше, 2 серпня, міністр оборони Великобританії Джон Хіллі відвідав Ізраїль і закликав до "деескалації в умовах зростання напруженості".

Ізраїль вбив главу руху "Хезболла" у Бейруті

30 липня Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута. За даними ліванського МОЗ, загинули щонайменше троє людей, ще понад 70 постраждали.

Того самого дня Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок "цілеспрямованої" атаки було вбито високопоставленого військового командира руху "Хезболла" Фуада Шукра, відповідального за обстріл Голанських висот 27 липня - тоді загинули 12 підлітків і молодих людей. Після обстрілу глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац попередив про можливість "повномасштабної війни" з радикальним ліванським рухом.

Зі свого боку, в "Хезболлі" заперечують свою причетність до атаки. Угруповання наполягає, що його удар був націлений лише на ізраїльську військову базу.