Великобританія і Австралія підписали оборонну угоду

Нова угода між Лондоном і Канберрою не є повноцінним пактом про взаємну оборону, але створює правові рамки, які спрощують процес розміщення військ і обмін даними військової розвідки.

Великобританія і Австралія у четвер, 21 березня, підписали нову оборонну угоду, повідомляє AFP. Це відбулося на тлі спроб країн прискорити нову програму розбудови флоту атомних підводних човнів зі Сполученими Штатами.

Угода, яку підписали міністри оборони обох країн, створює правові рамки, які спрощують процес розміщення військ і обмін даними військової розвідки. Вона не є повноцінним пактом про взаємну оборону, який би зобов'язував одну сторону втрутитися в разі, якщо інша зазнає нападу. Проте вона передбачає "зобов'язання консультуватися" щодо нових загроз і встановлює "угоду про статус сил", яка полегшує розміщення солдатів з іншої країни.

"Це дивно, насправді, що Сполучене Королівство і Австралія ще не мали договору про оборонну співпрацю", - заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс після церемонії підписання.

Читайте також: США відкриють в Австралії завод із виробництва ракет до HIMARS

Оборонний альянс AUKUS

Австралія і Велика Британія разом із США є членами оборонного альянсу AUKUS - пакту, спрямованого на стримування китайської військової експансії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Програмі AUKUS ледь виповнилося два роки, а вже є ознаки того, що вона під загрозою, і дехто побоюється, що експрезидент США Дональд Трамп може повністю її скасувати, якщо повернеться до влади в наступному році.

Аналітик з питань безпеки Австралійського національного університету Девід Ендрюс заявив AFP, що угода, досягнута в четвер, надала плану AUKUS, що пробуксовує, вкрай необхідного імпульсу.

Головною складовою пакту AUKUS є обіцянка допомогти Австралії побудувати і придбати флот потужних атомних підводних човнів, що є однією з найбільших військових модернізацій.в історії країни Угода, підписана у четвер, полегшить, наприклад, австралійським морякам тренування на британських атомних підводних човнах, а британським екіпажам - базування в Австралії.

Серед низки інших ініціатив, включених в угоду, є "тісніша співпраця у сфері підводної війни" і більший внесок Великобританії у спільні військові навчання, що проводяться в Австралії.

Австралія також погодилася приєднатися до коаліції з Великобританією та Латвією, яка має на меті постачання безпілотників Україні для протидії російській агресії.