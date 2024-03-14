США запустять в Австралії виробництво ракет до HIMARS

Це вперше США відкриють завод з виробництва ракет за кордоном, пише видання The Wall Street Journal. Нові потужності відіграватимуть важливу роль у стратегії Вашингтона щодо протистояння Китаю і РФ

В Австралії цього року відкриється завод із виробництва керованих реактивних ракет GMLRS, які застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та HIMARS. Про це повідомляє у четвер, 14 березня, The Wall Street Journal (WSJ ).

Як пише видання, нова виробнича лінія буде розташована на австралійській військовій базі на околиці Сіднея. Спочатку американська компанія Lockheed Martin, яка зараз виробляє GMLRS лише на одному заводі в штаті Арканзас (США), відправлятиме напів зібрані частини ракет зі США до Австралії, де вони проходитимуть остаточне складання.

Згодом Австралія хоче зосередитись на виробництві ключових частин ракети на внутрішньому ринку, в тому числі ракетних двигунів і боєголовок. Крім того, у майбутньому планується виробляти й інші типи ракет, окрім GMLRS.

Як уточнили WSJ австралійські неназвані офіційні особи, перша партія з близько десятка зібраних австралійцями GMLRS пройде випробувальні стрільби до кінця наступного року. До кінця 2030 року, Австралія планує виробляти тисячі ракет щорічно. "Нам не потрібно виробляти 300 GMLRS на рік, нам потрібно виробляти три тисячі GMLRS на рік", - наголосив виданню маршал авіації Леон Філліпс, інженер і тризірковий офіцер австралійських ВПС.

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Стратегія Вашингтона щодо протистояння Китаю і РФ

Нові виробничі потужності в Австралії мають відігравати важливу роль у стратегії Вашингтона щодо протистояння таким суперникам, як Китай і Росія, зауважують журналісти WSJ. "Зважаючи на швидкі темпи розвитку подій в Індо-Тихоокеанському регіоні і зростаючу конкуренцію з майже рівними собі супротивниками, високоточні боєприпаси, такі як GMLRS і PrSM, набувають все більшого значення", - цитує видання речника Пентагону Джефа Юргенсена. Нам вкрай необхідно мати "гарячі" виробничі лінії для їх масового виробництва", додав він.

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Попит на ракети

Крім того, американська промислова база не в змозі задовольнити попит і поповнити виснажені запаси на тлі споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході, зауважує WSJ. Тому адміністрація Байдена прагне розгорнути кілька виробничих ліній в країнах-союзниках для виробництва критично важливих озброєнь.

За останні роки портфель замовлень Lockheed ракет і систем управління вогнем, зокрема і GMLRS, збільшився майже на 20 відсотків, до понад 32 мільярдів доларів. Нещодавній бюджетний запит армії США на 2025 рік передбачає фінансування близько 6,4 тисяч GMLRS, в порівнянні з приблизно п'ятьма тисячами торік. Завод Lockheed у США вже наростив виробництво GMLRS з 10 до 14 тисяч ракет на рік.