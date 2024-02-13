IISS: На світ чекає небезпечне десятиліття на тлі конфліктів

Країни світу збільшують оборонні витрати у відповідь на вторгнення Росії в Україну та інші фактори, що погіршують ситуацію з безпекою, йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Війна Ізраїлю проти ХАМАСу, бойові дії, що тривають в Україні, і зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та Африці створили у світі "вкрай нестабільну обстановку в плані безпеки", що зберігатиметься й надалі. Такі висновки містяться в щорічній доповіді розташованого в Лондоні аналітичного центру Міжнародний інститут стратегічних досліджень (The International Institute for Strategic Studies, IISS), опублікованій у вівторок, 13 лютого.

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"Поточна ситуація в галузі військової безпеки є провісником, можливо, ще більш небезпечного десятиліття, що характеризується зухвалим застосуванням деякими країнами військової могутності задля реалізації своїх домагань", - йдеться у доповіді The Military Balance 2024, присвяченій військовим та оборонним потенціалам понад 170 держав світу. У ній також зазначається "прагнення демократій-однодумців до зміцнення двосторонніх та багатосторонніх оборонних зв'язків у відповідь на це".

Глобальні витрати на оборону зростають

"Епоха небезпеки" перебудовує глобальний оборонно-промисловий ландшафт, приміром, США та Європа збільшують виробництво зброї "після десятиліть недостатніх інвестицій", пишуть аналітики IISS.

За оцінками аналітиків, глобальні військові витрати у 2023 році зросли на 9 відсотків і досягли рекордних 2,2 трильйона доларів (2 трильйони євро), що частково зумовлено реакцією країн-членів НАТО на війну Росії проти України. При цьому на держави-члени НАТО припадає приблизно половина цієї суми.

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Росія та Китай зараз вкладають в оборону понад 30 відсотків своїх держвитрат. Водночас Захід повільно нарощує виробництво ракет та боєприпасів, йдеться у доповіді. При цьому, за словами старшої наукової співробітниці з питань оборонної економіки Фенелли Макгерті, якщо у 2014 році члени НАТО витрачали в середньому 15 відсотків свого оборонного бюджету на закупівлі та розробки, то у 2023 році вони виділяють на ці цілі понад 30 відсотків.