РФ втратила з лютого 2022-го понад три тисячі танків - звіт

Втрати Росії у танках з лютого 2022 року перевищили 3 тисячі одиниць, однак вона має запасів на кілька років війни, порахували аналітики IISS. Україна теж зазнала втрат, але завдяки Заходу має якісне зростання.

Експерти розташованого в Лондоні аналітичного центру "Міжнародний інститут стратегічних досліджень" (IISS), підрахували, що за майже два роки війни втрати Росії у танках перевищили три тисячі одиниць. Такий висновок містить оприлюднений у вівторок, 13 лютого, щорічний звіт IISS під назвою "Військовий баланс" (Military Balance англійською. - Ред.).

Утім, автори доповіді визнають, що Росія має ще досить запасів танків на складах, які, хоч і значно нижчої якості, однак дозволять їй вести повномасштабну війну й надалі.

"Москва зуміла обміняти якість на кількість, знімаючи зі зберігання тисячі старіших танків з темпом, що подеколи сягав 90 танків на місяць", - ідеться в доповіді. Крім того, наявних російських танкових запасів стане для того, щоб щонайменше протягом наступних трьох років мати змогу вести війну з високим рівнем інтенсивності бойових дій і щомісячних втрат, визнають аналітики. І це "незалежно щодо її можливостей з випуску нової бронетехніки", додають автори звіту.

Нині Росія має на озброєнні 1 750 основних бойових танків, від морально застарілих на сьогодні Т-55 до сучаснінших зразків типу Т-80 і Т-90. Крім того, ще чотири тисячі танків стоять на зберіганні, йдеться в звіті Military Balance. Автори звіту зазначають на тлі цього, що керівники російського ВПК хвалилися зростанням виробництва озброєнь, а російські чиновники повідомляли про плани відновити випуск танка Т-80.

Захід допоміг Україні навпаки наростити якість танкового парку

Водночас аналітики IISS згадали у своєму звіті й втрати танкового парку української сторони, однак вони наголосили на важливості постачань з боку західних країн, що призвела до іншої тенденції з боку Збройних сил України (ЗСУ). "Досі Україні вдавалося компенсувати втрати в бойовій техніці завдяки західним поставкам, підвищуючи при цьому якість (танкового парку)", - зазначають автори звіту.

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Нагадаємо, в рамках допомоги від західних партнерів Україна отримувала й отримує як модернізовані танки радянського зразка типу Т-55 від Словенії або Т-72 від Польщі, Чехії та низки інших країн, так і танки західного зразка - насамперед сучасні німецькі бойові машини Leopard-2 різних модифікацій, а також його старшого за віком попередника Leopard-1, а ще британський Challenger-2 і американський Abrams. Бронетанкову складову ЗСУ посилили також і французькі легкі танки AMX-10 RC.

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