Австралія придбає до п'яти атомних субмарин у США

У довгостроковій перспективі Австралія хоче побудувати нове покоління атомних підводних човнів спільно зі США та Великобританією.

Австралія збирається придбати в Сполучених Штатів до п'яти атомних підводних човнів, а в довгостроковій перспективі - побудувати нову модель спільно зі США та Великобританією. Про це стало відомо за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбаніза, президента США Джо Байдена і прем'єра Великобританії Ріші Сунака в Каліфорнії у понеділок, 13 березня.

Три атомні субмарини класу "Вірджинія" мають надійти до військово-морських сил Австралії протягом 2030-х років із можливістю збільшення партії до п'яти, повідомив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Очікується, що підводні човни будуть оснащені крилатими ракетами різної дальності.

Найбільша інвестиція в оборону

Згодом Австралія та Великобританія розпочнуть будівництво нової моделі субмарин - SSN-AUKUS. За словами Саллівана, це буде британська розробка з використанням американських технологій. Британський флот отримає ці кораблі наприкінці 2030-х років, а австралійський - лише на початку 2040-х, пише AFP.

Як зауважив Альбаніз, ідеться про "найбільшу інвестицію в обороноздатність Австралії за всю її історію". Програма розпочнеться з чотирьох мільярдів доларів США інвестицій на найближчі чотири роки для розширення потужностей корабелень країни та підготовку кваліфікованого персоналу.

За оцінками австралійського уряду, протягом перших 10 років реалізація проєкту коштуватиме майже 40 мільярдів доларів і створить близько 20 тисяч робочих місць. Загалом програма обійдеться в близько 245 мільярдів доларів до 2055 року, повідомляє Reuters.

Читайте також: США, Великобританія та Австралія співпрацюватимуть у галузі гіперзвукового озброєння

Військовий союз Австралії зі США та Великобританією

Австралія приєдналася до новоствореного альянсу під назвою AUKUS із США та Великобританією півтора року тому. Вашингтон і Лондон пообіцяли Канберрі допомогти створити власний атомний підводний флот, у тому числі для протидії наростаючій військовій присутності Китаю. Підводні човни, оснащені ядерними силовими установками, не матимуть ядерних боєзарядів, адже про отримання Австралією ядерної зброї не йдеться.

На тлі укладення пакту зі США та Великобританією Австралія розірвала вже підписаний з Францією контракт на постачання 12 субмарин із дизельними двигунами вартістю 56 мільярдів євро. Тоді офіційний Париж назвав такий крок "ударом у спину".

Китай натомість вважає, що AUKUS ризикує спровокувати гонку озброєнь, і звинувачує три країни в тому, що вони відкидають зусилля з ядерного нерозповсюдження.

Читайте також: Генерал США прогнозує війну з Китаєм через два роки